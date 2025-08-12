विज्ञापन
विशेष लिंक

BHU में MBBS छात्रा से छेड़खानी, दोस्‍तों से मारपीट... पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

वाराणसी में बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान की एक एमबीबीएस छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है. छात्रा देर रात अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी से हॉस्टल जा रही थी.

Read Time: 2 mins
Share
BHU में MBBS छात्रा से छेड़खानी, दोस्‍तों से मारपीट... पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
  • वाराणसी में BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान की MBBS छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है.
  • छात्रा अपने तीन दोस्तों के साथ लाइब्रेरी से हॉस्टल लौट रही थी जब बाइक सवार तीन युवकों ने छेड़छाड़ की.
  • आरोप है कि युवकों ने छात्रा से अश्लील कमेंट किए और विरोध करने पर दोस्तों से मारपीट भी की गई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
वाराणसी (उप्र):

वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के चिकित्सा विज्ञान संस्थान की एक एमबीबीएस छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है. छात्रा देर रात अपने तीन दोस्तों के साथ लाइब्रेरी से हॉस्टल जा रही थी, तभी बाइक सवार तीन युवकों ने उन्‍हें रोक लिया. उन्होंने अश्लील कमेंट किए और लड़की से छेड़खानी की. विरोध करने पर उसके दोस्तों से मारपीट भी की गई. इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. 

काशी क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) गौरव बंसवाल ने बताया कि वाराणसी के बीएचयू स्थित साइबर लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए गई छात्रा अपने तीन दोस्तों के साथ हॉस्टल लौट रही थी. एमबीबीएस संकाय के चौराहे पर अचानक एक बाइक पर सवार सीर निवासी तीन युवक पहुंचे और बैरियर को पार करने की कोशिश करने लगे. 

अश्‍लील कमेंट और मारपीट

इसी दौरान उनकी बाइक बैरियर से टकराकर बेकाबू होकर फिसल गई. वहां पर छात्रा और उसके दोस्त भी पहुंच गए, जिन्हें देखकर बाइक सवार युवकों ने अश्लील कमेंट किया. आरोप है कि आरोपियों ने छात्रा से छेड़खानी की. साथी दोस्तों ने टोका तो उनसे मारपीट की गई.  

छात्रा की एक साथी द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. 

तीनों आरोपी गिरफ्तार 

बंसवाल ने कहा कि तीनों आरोपी बीएचयू के पूर्व छात्र हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. 

उन्होंने बताया कि पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BHU, MBBS Student Molestation, 3 Arrested In Molestation Case Of MBBS Student
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com