वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के चिकित्सा विज्ञान संस्थान की एक एमबीबीएस छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है. छात्रा देर रात अपने तीन दोस्तों के साथ लाइब्रेरी से हॉस्टल जा रही थी, तभी बाइक सवार तीन युवकों ने उन्‍हें रोक लिया. उन्होंने अश्लील कमेंट किए और लड़की से छेड़खानी की. विरोध करने पर उसके दोस्तों से मारपीट भी की गई. इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.

काशी क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) गौरव बंसवाल ने बताया कि वाराणसी के बीएचयू स्थित साइबर लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए गई छात्रा अपने तीन दोस्तों के साथ हॉस्टल लौट रही थी. एमबीबीएस संकाय के चौराहे पर अचानक एक बाइक पर सवार सीर निवासी तीन युवक पहुंचे और बैरियर को पार करने की कोशिश करने लगे.

अश्‍लील कमेंट और मारपीट

इसी दौरान उनकी बाइक बैरियर से टकराकर बेकाबू होकर फिसल गई. वहां पर छात्रा और उसके दोस्त भी पहुंच गए, जिन्हें देखकर बाइक सवार युवकों ने अश्लील कमेंट किया. आरोप है कि आरोपियों ने छात्रा से छेड़खानी की. साथी दोस्तों ने टोका तो उनसे मारपीट की गई.

छात्रा की एक साथी द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

तीनों आरोपी गिरफ्तार

बंसवाल ने कहा कि तीनों आरोपी बीएचयू के पूर्व छात्र हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है.