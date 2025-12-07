BHU Admission 2026: बीएचयू में PhD एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जान लीजिए योग्यता सहित पूरा प्रोसेस

BHU PhD Admission 2026: रिसर्च और हायर एजुकेशन के फिल्ड में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक,काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए अपने PhD में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है जो रिसर्च के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 16 दिसंबर 2025 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विश्वविद्यालय के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल bhuonline.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय की तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लें. आवेदन के लिए एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन की हुई फोटो, सिग्नेचर और ऑनलाइन शुल्क तैयार रखें.

BHU में PhD एडमिशन के तीन मीडियम

जेआरएफ मोड (JRF Mode)- यह उन उम्मीदवारों के लिए है जिनके पास यूजीसी (UGC), सीएसआईआर (CSIR), आईसीएमआर (ICMR), डीबीटी (DBT) या किसी अन्य राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा प्राप्त जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF)है. इस मोड में, मेरिट लिस्ट पूरी तरह से इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी.

नेट मोड (NET Mode)- इसमें वे उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्होंने यूजीसी नेट (NET) या सीएसआईआर नेट (CSIR NET) (दिसंबर 2024 या जून 2025) में सफलता प्राप्त की है. जेआरएफ प्राप्त, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य, या केवल पीएचडी के लिए योग्य—तीनों कैटेगरी के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

डायरेक्ट एडमिशन मोड- यह विशेष रूप से सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए है.जिन उम्मीदवारों के पास कम से कम 12 साल का पेशेवर अनुभव है और उनकी न्यूनतम आयु 43 साल है, वे कुलपति की मंजूरी के साथ डायरेक्ट एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

सलेक्शन प्रोसेस

इस मोड के तहत दाखिला पाने वाले उम्मीदवारों का चयन नेट परीक्षा के स्कोर (70% वेटेज) और इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन (30% वेटेज) के आधार पर किया जाएगा. यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवारों के पास विषय ज्ञान के साथ-साथ मजबूत रिसर्च एप्टीट्यूड (अभिरुचि) भी हो. सभी उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू और फिजिकल वेरिफिकेशन 5 जनवरी से 16 जनवरी 2026 के बीच आयोजित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें-UP PET 2025 रिजल्ट हुआ जारी, इस लिंक पर जाकर करें चेक