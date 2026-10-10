CJP से दूरी बनाएं मुसलमान; मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की युवाओं से अपील, जंतर-मंतर के प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरना-प्रदर्शन (CJP Protest) को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम युवाओं से विशेष अपील जारी की है. उन्होंने दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम युवाओं से प्रदर्शन से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है. मौलाना रजवी ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध सभी नागरिकों का अधिकार है, लेकिन हिंसा किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं हो सकती. उन्होंने पिछली घटनाओं का हवाला देते हुए युवाओं से सतर्क रहने की अपील की.

लोकतांत्रिक अधिकार लेकिन हिंसा नहीं

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, लेकिन यदि वे हिंसक रूप ले लेते हैं तो उससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

मुस्लिम युवाओं से दूरी बनाने की अपील

मौलाना रजवी ने विशेष रूप से दिल्ली और उससे सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में रहने वाले या कामकाज, कारोबार और मजदूरी करने वाले मुस्लिम युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन में शामिल न हों. उन्होंने कहा कि यह अपील किसी राजनीतिक कारण से नहीं, बल्कि युवाओं की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखकर की जा रही है.

पिछली घटनाओं का दिया हवाला

अपने बयान में मौलाना रजवी ने कहा कि इससे पहले हुए एक धरना-प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं. उनके अनुसार उस दौरान कई मुस्लिम युवाओं को कठिन परिस्थितियों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था. उन्होंने आशंका जताई कि यदि इस बार भी हालात बिगड़ते हैं तो उसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं.

‘सबसे ज्यादा परेशानी मुसलमानों को हो सकती है'

मौलाना रजवी ने एक फारसी कहावत का हवाला देते हुए कहा, "नजला बर उज्वे ज़ईफ़ मीरेज़त", यानी चोट या मुसीबत अक्सर कमजोर हिस्से पर पड़ती है. उन्होंने कहा कि अगर किसी कारण से प्रदर्शन के दौरान हिंसा होती है तो संभव है कि मुसलमानों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़े. इसी वजह से उन्होंने समुदाय के युवाओं से एहतियात बरतने की अपील की है.

सुरक्षित रहने की सलाह

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने कहा कि वह हमदर्दी और जिम्मेदारी के साथ मुस्लिम युवाओं से अनुरोध कर रहे हैं कि वे इस धरना-प्रदर्शन में शिरकत न करें और इससे दूरी बनाए रखें. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से युवा किसी भी संभावित विवाद, तनाव या अप्रिय स्थिति से बच सकेंगे और सुरक्षित रहेंगे.

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