मदीना में प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए की दुआ, शख्स को मिलने लगीं धमकियां

मथुरा-वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है. उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए मदीना में मौजूद एक युवक सुफियान इलाहाबादी ने उनके लिए दुआ मांगी है. दिल जीतने वाली इस पहल के बाद सुफियान को सोशल मीडिया पर एक ओर धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कई लोग उनके इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं.

इस्लाम रवादारी और इंसानियत का मज़हब

इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि "इस्लाम रवादारी और इंसानियत का मज़हब है." मौलाना ने सुफियान के कदम को इस्लामी मूल्यों के अनुरूप बताया और कहा कि "मैं भी प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करता हूं." मौलाना रज़वी ने कहा कि सुफियान ने मदीना शरीफ़ जैसे पवित्र स्थल से प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ की, जो कि मानवता की मिसाल है.

एक तरफ धमकियां तो दूसरी तरफ प्यार

उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की पहलें धर्मों के बीच सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देती हैं. हालांकि, सुफियान को इस दुआ के बाद कुछ कट्टरपंथी तत्वों से धमकियां भी मिल रही हैं. बावजूद इसके, सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में सामने आए हैं और उनके इस कदम को धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बता रहे हैं. प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए दुआ करने वाले शख्स का वीडियो काफी वायरल हो रहा है.