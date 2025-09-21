लखनऊ में थार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, दो की मौत, 6 घायल

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक चार पहिया वाहन ने अपना नियंत्रण खोते हुए एक ई-रिक्शा को ठोक दिया. इस वजह से ई-रिक्शा में बैठी आठ सवारियां घायल हो गईं. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक थार सवार ने ई-रिक्शा पर गाढ़ी चढ़ाई. यह हादसा इतना भयानक था कि इसमें दो लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद थार सवार को पकड़ने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वह अपनी गाड़ी छोड़ कर मौके से फरार हो गया.

यह मामला थाना कैंट क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि थार सवार नशे की हालत में था. पुलिस द्वारा गाड़ी के नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है.