लखनऊ में फ्लैट में घुसकर भाई-बहन से मारपीट, पुलिस के एक्शन पर क्यों उठे सवाल? देखें VIDEO

- लखनऊ की एल्डिको सिटी सोसाइटी में कुछ लोगों ने युवती और उसके भाई के कमरे में जबरन घुसकर मारपीट की
- युवती ने सोसाइटी के अध्यक्ष और अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया और पुलिस कार्रवाई न करने की शिकायत की
- वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि विवाद स्कूटी पार्किंग के कारण शुरू हुआ और गार्ड ने मारपीट की सूचना दी
लखनऊ की एक पॉश सोसाइटी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने एक युवती और उसके भाई के कमरे में जबरन घुसकर उनके साथ मारपीट की. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सोसाइटी की सुरक्षा और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
क्या है वायरल वीडियो में?
वायरल वीडियो लखनऊ के आईआईएम तिराहे के पास स्थित एल्डिको सिटी सोसाइटी का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक युवती के कमरे में जबरदस्ती घुस रहे हैं और युवती तथा उसके भाई के साथ मारपीट कर रहे हैं.
युवती का गंभीर आरोप
पीड़ित युवती का आरोप है कि सोसाइटी के अध्यक्ष और उनके साथ मौजूद कुछ लोगों ने बीते दिनों उनके और उनके भाई के साथ यह मारपीट की. युवती का यह भी आरोप है कि घटना के बाद वह लगातार चार दिनों से थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.
देवरिया की छात्रा के साथ लखनऊ में मारपीट. दबंगों ने घर में घुस कर मारा और छेड़छाड़ की. वीडियो हुआ वायरल#lucknow #ViralVideo pic.twitter.com/ARdXUs5lEv— NDTV India (@ndtvindia) October 28, 2025
सोशल मीडिया पर युवती का एक रोते हुए बयान भी वायरल है, जिसमें वह कह रही है कि एल्डिको सिटी सोसाइटी के अध्यक्ष ने कमरे में घुसकर उसके और भाई के साथ मारपीट की, और पुलिस उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रही है.
पुलिस ने दी मामले की जानकारी
इस पूरे मामले पर SHO मड़ियांव ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि मामला आईआईएम तिराहे पर स्थित एल्डिको सिटी सोसाइटी का है. पीड़ित भाई और बहन दोनों साथ रहते हैं और छात्र हैं.
SHO ने बताया कि विवाद स्कूटी पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था. गार्ड ने स्कूटी हटाने को कहा, जिसके बाद पीड़ित पक्ष और गार्ड की बहस हुई. गार्ड ने मामले की सूचना और संबंधित वीडियो सोसाइटी के अध्यक्ष को दिया. इसके बाद कुछ लोग उनके कमरे में घुस गए और मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल है.
SHO ने आगे यह भी बताया कि दो महीने पहले भी पीड़ित पक्ष का समिति के लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें पीड़ित पक्ष ने कथित तौर पर सीसीटीवी फुटेज को तोड़ दिया था. तब आपसी सहमति से मामले को रफा-दफा कर दिया गया था.
चार दिन बाद हरकत में आई पुलिस
युवती के लगातार शिकायत करने और वीडियो वायरल होने के बाद, पुलिस हरकत में आई है. SHO ने बताया है कि उन्होंने आज पीड़ित पक्ष को थाने पर आवेदन (एप्लिकेशन) लेकर बुलाया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं