राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बाहर 'गजब' की लूट! स्कूटर पर लाद ले गए गमले, देखिए वीडियो

लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के बाद सजावटी गमलों और पीएम-सीएम के कटआउट्स चोरी होने का मामला गरमा गया है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने गुरुवार को यहां जिस राष्ट्र प्रेरणा स्थल (National Inspiration Site) का उद्घाटन किया, उसी के बाहर से जनता ने सजावटी सामानों पर अपना हाथ साफ कर दिया. इस घटना के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल (Viral Video) हो रहे हैं, जिसमें नागरिकों की नैतिकता पर सवाल उठ रहे हैं.

समारोह की भव्यता बढ़ाने के लिए पूरे रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदमकद कटआउट्स लगाए गए थे. जैसे ही औपचारिक कार्यक्रम संपन्न हुआ और वीआईपी मूवमेंट खत्म हुआ, स्थानीय लोगों में इन्हें घर ले जाने की होड़ मच गई. देखते ही देखते सड़क किनारे लगे कटआउट्स गायब हो गए और लोग उन्हें अपने कंधे पर लादकर ले जाते दिखे.

