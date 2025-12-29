विज्ञापन
Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में फिर लगी आग! एक दिन में 12,000 रुपये महंगा, पहली बार ₹2.54 लाख के पार

Silver Rate Today December 29: बीते हफ्ते ही MCX पर चांदी करीब 15 फीसदी चढ़ चुकी है. इस दौरान चांदी की कीमतों में ₹31,000 से ज्यादा का उछाल देखने को मिला.

Silver Prices on 29 December 2025 :बाजार के जानकारों का मानना है कि चांदी की यह चमक अभी और बढ़ सकती है.
Silver Rate Today in India: आज यानी सोमवार, 29 दिसंबर को चांदी ने इतिहास रच दिया है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर चांदी की कीमत पहली बार 2 लाख 50 हजार के आंकड़े को पार कर गई है और नया ऑल टाइम हाई बना दिया है. आज सुबह चांदी के दाम में लगभग 6% की जबरदस्त तेजी देखी गई और सिल्वर मार्च फ्यूचर करीब 2,54,174 रुपये प्रति किलो के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.

यानी सिर्फ एक दिन में चांदी की कीमत में करीब 12,000 रुपये  प्रति किलो उछाल आया है, जिससे बाजार में हलचल मच गई है.

एक हफ्ते में चांदी ने मचाया धमाल,15 फीसदी चढ़ा भाव

चांदी की यह तेजी अचानक नहीं आई है. बीते हफ्ते ही MCX पर चांदी करीब 15 फीसदी चढ़ चुकी है. एक छोटे कारोबारी हफ्ते में ही कीमतों में ₹31,000 से ज्यादा का उछाल देखने को मिला. इससे पहले शुक्रवार को चांदी ₹2,42,000 प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई थी और अब यह उससे भी आगे निकल चुकी है.

आखिर क्यों लगी है चांदी की कीमतों में आग? 

चांदी की कीमतों में इस जोरदार तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं. सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले सात सालों से दुनिया भर में चांदी की सप्लाई काफी कम है, जबकि इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. आजकल सोलर पैनल बनाने, बिजली से चलने वाली गाड़ियां यानी EV और मोबाइल-लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों में चांदी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. रिन्यूएबल एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी के बढ़ते चलन ने चांदी की मांग को आसमान पर पहुंचा दिया है, जिससे इसकी कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं.

क्या और भी महंगे होंगे दाम? 

बाजार के जानकारों का मानना है कि चांदी की यह चमक अभी फीकी नहीं पड़ने वाली है. चांदी की यह चमक अभी और बढ़ सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कुछ समय में चांदी की कीमत 2 लाख 75 हजार रुपये प्रति किलो तक भी पहुंच सकती है. अगर विदेशी बाजारों में मांग इसी तरह बनी रही, तो साल 2026 चांदी में निवेश करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है.

खरीदें या बेचें? क्या है आपके लिए सही सलाह 

अब आम आदमी के मन में सवाल है कि क्या यह चांदी खरीदने का सही समय है या जो घर में रखी है उसे बेचकर मुनाफा कमा लें? एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर आपने काफी पहले सस्ते में चांदी खरीदी थी, तो आप अभी इसे बेचकर अच्छा फायदा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ा रुकना ठीक हो सकता है क्योंकि बाजार बहुत तेजी से ऊपर गया है. लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने वालों के लिए चांदी अभी भी एक बेहतरीन विकल्प बनी हुई है.

