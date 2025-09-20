विज्ञापन
एक मामूली झगड़े से आहत होकर युवक ने अपना आपा खो दिया. उसने पहले चाकू से खुद का गला रेतने की कोशिश की लेकिन मौके पर मौजूद उसकी मां ने बेटे के हाथ से चाकू छीन लिया.

फांसी के फंदे से वापस लौटी लड़के की सांसें, UP पुलिस के इस कारनामे ने दिल जीत लिया
पुलिस की मुस्तैदी से बच गई युवक की जान.
  • कानपुर में एक युवक ससाइड की कोशिश कर रहा था लेकिन पुलिस ने समय रहते अपनी सूझबूझ से उसे बचा लिया.
  • पुलिस जब तक घटनास्थल पर पहुंची युवक फंदे पर लटक चुका था लेकिन पुलिस ने तुरंत कमरे का दरवाजा तोड़ दिया.
  • एक कांस्टेबल ने युवक के पैरों के नीचे टीन का डिब्बा रख दिया और उसे ऊपर उठा कर फांसी के फंदे से उतार लिया.
कानपुर:

उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस कितनी मुस्तैद है इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि आत्महत्या की कोशिश महज 5 मिनट में नाकाम (Kanpur Attempt To Murder) कर दी. चकेरी थाना क्षेत्र में एक युवक ससाइड की कोशिश कर रहा था लेकिन पुलिस ने समय रहते अपनी सूझबूझ से इसे नाकाम कर दिया. पुलिस के जैसे ही सूचना मिली पांच मिनट के भीतर वह मौके पर पहुंच गई. पुलिस टीम ने न सिर्फ बंद दरवाजा तोड़ा, बल्कि फांसी के फंदे पर लटककर बेहोश हो चुके युवक को उतारकर उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया.

झगड़े से आहत होकर जान देने की कोशिश

मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा बताया जा रहा है. एक मामूली झगड़े से आहत होकर युवक ने अपना आपा खो दिया. उसने पहले चाकू से खुद का गला रेतने की कोशिश की लेकिन मौके पर मौजूद उसकी मां ने बेटे के हाथ से चाकू छीन लिया. इस नाकाम कोशिश के बाद वह तेजी से कमरे में भागा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया.

फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश

अनहोनी की आशंका से कांप उठी मां ने एक पल भी गंवाए बिना तुरंत डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी. इधर कमरे के अंदर युवक ने पंखे के सहारे फांसी का फंदा लगाकर अपनी जिंदगी समाप्त करने की कोशिश की तो वहीं बिना एक पल गवाए पुलिस टीम घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी. पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, तब तक युवक फंदे पर लटक चुका था.

पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी से बच गई जान

पुलिसकर्मियों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत दरवाजा तोड़ दिया. अंदर का मंजर देख सभी के होश उड़ गए. एक कांस्टेबल ने फौरन आगे बढ़कर युवक के पैरों के नीचे टीन का डिब्बा रख दिया और उसे ऊपर उठा कर रखा ताकि गले पर पड़ा दबाव कम हो सके, जबकि दूसरे पुलिसकर्मी ने फुर्ती से फंदा काटा.

हालांकि तब तक युवक पूरी तरह बेहोश हो चुका था. पुलिस और परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिसके बाद उसे होश आया. इसके बाद उसे तत्काल इलाज के लिए नजदीकी प्राथमिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे पूरी तरह से स्वस्थ घोषित कर दिया.

