शक की आग में झुलसी इंसानियत, चोर समझकर भीड़ ने महिला की कर दी बेरहमी से पिटाई

यूपी के कानपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. शक और गुस्से की आग में एक बेबस और मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला उस बर्बरता का शिकार हो गई, जिसे देख और सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए. दरअसल चोरी के शक में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई की.

गांव में हो रहीं थी लगातार चोरियां

मामला चौबेपुर के तमसा गांव का है. यहां निवासी पिछले कुछ समय से क्षेत्र में हो रही चोरियों से त्रस्त थे. डर और असुरक्षा के माहौल में उन्होंने खुद ही रात में पहरेदारी करने का फैसला किया. मंगलवार की रात भी दर्जनों ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर अपने इलाके की सुरक्षा में मुस्तैद थे. तभी उनकी नजर हाईवे अंडरपास के नीचे बैठे तीन लोगों पर पड़ी - एक महिला और दो युवक. अंधेरे में उनकी मौजूदगी ने ग्रामीणों के मन में चोर होने का शक पैदा कर दिया.

बिना कुछ पूछे शुरू कर दी पिटाई

बिना कुछ सोचे-समझे और बिना कोई सवाल-जवाब किए, भीड़ ने उन तीनों को घेर लिया. चोर-चोर का शोर मचा और फिर लाठी-डंडों से उन तीनों की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी. उनके गिड़गिड़ाने और चीखने का भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

जांच में पता चला कि वो महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है. वह न तो अपनी पहचान बता सकती थी, और न ही यह समझा सकती थी कि वह वहां क्यों थी. बस पीड़ित महिला भीड़ से उसे न मारने की फरियाद करती रही. इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें भीड़ की क्रूरता और महिला की लाचारी साफ नजर आ रही है. पुलिस ने तीनों को थाने ले जाकर मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है.