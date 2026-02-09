ठाकुर हूं मैं... HDFC बैंक के अंदर ऐसा क्या हुआ? महिला कर्मचारी का चढ़ा पारा, कस्टमर पर की गालियों की बौछार

आमतौर पर बैंक वह जगह होती है जहां लोग अपनी जमा-पूंजी सुरक्षित रखने या वित्तीय लेन-देन के लिए शांति से जाते हैं,लेकिन कानपुर के पनकी स्थित HDFC बैंक की शाखा में जो हुआ,उसने बैंक को किसी दंगल के मैदान में तब्दील कर दिया. यहां तैनात एक महिला कर्मचारी का पारा इस कदर चढ़ा कि उन्होंने न केवल ग्राहक के साथ बदसलूकी की,बल्कि जाति का रौब झाड़ते हुए मर्यादा की सारी हदें पार कर दीं.

43 सेकेंड के वीडियो ने भद्द पिटवा दी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 43 सेकेंड के एक वीडियो में HDFC बैंक की पनकी शाखा में तैनात कर्मचारी का नाम आस्था सिंह बताया जा रहा है, वीडियो में उन्हें एक ग्राहक पर बुरी तरह भड़कती हुए देखा जा सकता है. मामला किस बात पर शुरू हुआ,यह तो जांच का विषय है,लेकिन वीडियो में दिख रहा नजारा हैरान करने वाला है.आस्था सिंह अपनी सीट से उठकर चीखते-चिल्लाते हुए ग्राहक को गालियां देती सुनाई दे रही हैं.

खेल दिया जाति वाला कार्ड

गुस्सा इतना ज्यादा था कि सिर्फ जुबान ही नहीं चली,बल्कि हिंसक तेवर दिखाते हुए उन्होंने अपने टेबल पर रखा लैपटॉप उठाकर ग्राहक पर तान दिया,मानो वे उसे फेंककर मारने ही वाली हों.इस हाई-वोल्टेज ड्रामे का सबसे शर्मनाक पहलू तब सामने आया जब महिला कर्मचारी ने अपनी पेशेवर जिम्मेदारी को ताक पर रखकर जाति का कार्ड खेल दिया. वीडियो में आस्था सिंह जोर से यह कहती सुनी जा सकती हैं, ठाकुर हूं मैं...

एक प्रतिष्ठित बैंक के भीतर ड्यूटी के दौरान ठाकुर होने का हवाला देकर डराना और धमकाना यह दिखाता है कि किस तरह पद और जाति का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है. ग्राहक को चुप कराने के लिए जातिसूचक दबंगई का सहारा लेने की इस हरकत ने वहां मौजूद अन्य लोगों को भी सन्न कर दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

पनकी स्थित शाखा का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया,जंगल की आग की तरह फैल गया.लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए HDFC बैंक की कार्यसंस्कृति पर सवाल उठा रहे हैं.यूजर्स का कहना है कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में जहां कस्टमर सर्विस को सबसे ऊपर रखा जाता है,वहां ऐसी गुंडई कैसे बर्दाश्त की जा सकती है?

कई लोगों ने सोशल मीडिया पर बैंक प्रबंधन को टैग करते हुए आस्था सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.अब देखना यह होगा कि HDFC बैंक प्रबंधन अपनी इस कर्मचारी के हाई-वोल्टेज ड्रामे और जातिवादी धौंस पर क्या एक्शन लेता है.इस मामले में थाना पनकी इंस्पेक्टर मनोज सिंह भदौरिया ने एनडीटीवी को फोन पर बताया कि जो वीडियो वायरल हो रहा वह संज्ञान में आया है,अभी तक किसी ने थाने में आकर शिकायत नही की है,यदि शिकायत आती है तो वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।