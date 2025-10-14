ताले-चाबी बनवा लो...गली में आ रही थी आवाज, महिला ने बुलाया तो हो गया खेल, पुलिस के भी छूटे पसीने

अगर आपके दरवाज़े पर 'ताले-चाबी बनवा लो' की आवाज़ लगाकर कोई फेरीवाला आता है, तो सावधान हो जाएं. कानपुर में एक ऐसा शातिर गिरोह सक्रिय है, जो चाबी बनाने के बहाने घरों में घुसता है और बड़ी चालाकी से कीमती सामान पर हाथ साफ कर देता है. कानपुर पुलिस ने एक ऐसे ही सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो मध्य प्रदेश से आकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. पुलिस ने उनके कब्ज़े से चोरी किए गए सोने-चांदी के लाखों के ज़ेवरात भी बरामद किए हैं.

पानी और तेल के बहाने दिया चोरी को अंजाम

यह घटना 12 अक्टूबर 2025 की है और चमनगंज थाना क्षेत्र के आनंदबाग मोहल्ले की है. आनंदबाग निवासी कुसुमा देवी राठौर ने अपनी खराब अलमारी का ताला ठीक कराने के लिए गली में घूम रहे दो फेरीवालों को घर पर बुलाया.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि चाबी बनाने के दौरान दोनों व्यक्ति बार-बार उन्हें कमरे से बाहर भेजते रहे. कभी उन्होंने पानी लाने को कहा तो कभी अलमारी में डालने के लिए तेल लाने को. इसी बीच, मौका पाकर दोनों शातिरों ने बगल में रखी उनकी बहू अलका राठौर की अलमारी के लॉकर से बड़ी चालाकी से सारे ज़ेवरात चोरी कर लिए.

चोरी के सामान में क्या था?

चोरों ने एक सोने की पतली चेन, एक सोने की अंगूठी, दो सोने की नथ, नौ चांदी की बिछिया, दो जोड़ी चांदी की पायल और छोटे बच्चे के कड़े समेत भारी मात्रा में ज़ेवरात पर हाथ साफ किया था.

काम अधूरा होने का बहाना बनाकर दोनों चोर औजार लाने की बात कहकर वहां से चले गए और वापस नहीं लौटे. जब काफी देर बाद भी वे नहीं आए, तो शक होने पर अलमारी खोली गई और चोरी का पता चला.

सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए शातिर चोर

पीड़िता की तहरीर पर चमनगंज थाने में तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया. पुलिस टीम ने इलाके में लगे लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिससे पता चला कि चोर फजलगंज क्षेत्र में सक्रिय हैं.

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फजलगंज चौराहे के पास से दोनों अभियुक्तों को दबोच लिया. उनकी पहचान मध्य प्रदेश निवासी सिकन्दर सिंह चावला और सतनाम सिंह के रूप में हुई है.

चोरी का माल बरामद, भेजे गए जेल

पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने फजलगंज क्षेत्र के खंजन होटल से चोरी किया गया सारा माल बरामद कर लिया. पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को जेल भेज दिया है और उनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है.

आम जनता के लिए अलर्ट

कानपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के फेरीवालों से सावधान रहें और चाबी बनवाने जैसे कामों के लिए विश्वसनीय दुकानों या कारीगरों को ही प्राथमिकता दें. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को घर में प्रवेश न दें.