झांसी: लड़कियों से करते थे अश्लील हरकतें, पुलिस ने बदल दी चाल तो बोले, अब सारी लड़कियां होंगी बहनें 

अपराधी कोई भी हो उसकी योगी की पुलिस के आगे एक न चलेगी. इसका उदाहरण झांसी में उस समय देखने को मिला जब घर के बाहर खड़ी लड़कियों से छेड़छाड़ कर भाग निकलने वाले शोहदे पुलिस के हत्थे चढ़ गये. पुलिस ने इनकी जमकर खबर ली, तो सारी मजनूगिरी उतर गई और लंगड़ाते हुए हाथ जोड़कर तोते की तरह बोलने लगे कि सारी लड़कियां मेरी बहनें होंगीं, आगे से गलती नहीं होगी, यह कहकर माफ़ी मांगते और कसम खाते नजर आये.
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इन आरोपियों का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था. इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से पहले दो लड़के बाइक से आते हैं और उनमें से एक लड़का बाइक से उतरकर लड़की से छेड़छाड़ करता है और फिर वहां से भाग जाता है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने पहले उस बाइक की पहचान की और उसके बाद आरोपियों की पहचान की गई.
मामला झांसी जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र का है. जहां पुलिस को शिकायतें मिल रहीं थीं कि दतियागेट इलाके में कुछ लड़के राह चलती लड़कियों पर फ़बतियां कसते हैं और अश्लील हरकत कर भाग जाते हैं. इन्ही लड़कों ने कुछ दिन पहले घर के बाहर खड़ी लड़की से छेड़खानी कर बाइक से भाग निकले थे। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी.
वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाली पुलिस ने एंटी रोमियो टीम को इन शोहदों की धरपकड़ में लगाया. जिसमें एंटी रोमियो/मिशन शक्ति टीम के उपनिरीक्षक ओमपाल द्वारा पुलिस बल के साथ चैकिंग शुरू कर दी गई. तभी पुलिस के हत्थे दो आरोपी चढ़ गए जबकि तीसरा भाग निकला. पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम शैंकी साहू और प्रिंस वर्मा बताया जबकि फरार चल रहे आोरोपी का नाम यूडी वर्मा बताया जा रहा है.
इन आरोपियों को जब पुलिस ने बाहर निकाला तो उनकी चाल ही बदली नजर आई. वह लंगड़ाते चल रहे दोनों शोहदे आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, सारी लड़कियां मेरी बहन होंगीं. पुलिस अधीक्षक नगर प्रीति सिंह ने कहा कि पकड़े गए आरोपियों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं