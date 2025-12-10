यूपी के रायबरेली में पांच बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, तीन गिरफ्तार, दो फरार

यूपी के रायबरेली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. ये तीनों बदमाश चेकिंग के दौरान भागने की फिराक में थे. पांच बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली लगी तो वहीं वो और उसके दो साथ पुलिस के हाथ आ गए, बाकी बचे दो अन्य बदमाश भागने में सफल रहे. मंगलवार को रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में पांच लाख की छिनैती की घटना हुई थी घटना के खुलासे के लिए सर्विलांस और एसओजी टीम सहित कई टीमें गठित की गई थीं.

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पता चला कि लूट में इस्तेमाल की गई क्रेटा गाड़ी अयोध्या रोड की तरफ जा रही है. इस गाड़ी में पांच लोग थे. मिल एरिया थाना पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया. जब पुलिस टीम ने अयोध्या मार्ग पर लोनिनियम का पुरवा के पास क्रेटा गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी भगा दी और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश नसीम के उसके बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. नसीम सहित कुल तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसके दो अन्य साथी फरार होने में सफल रहे. उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, और वे भी जल्द ही पकड़े जाएंगे. गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से छीने गए रुपए में से ₹26,000 नकद, एक अवैध तमंचा और वारदात में प्रयुक्त क्रेटा गाड़ी बरामद की गई है.



