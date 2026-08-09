IPS प्राची सिंह: “आपको क्यों लगता है कि भगवान को सिर्फ अगरबत्ती का धुआं दिखेगा, कर्म नहीं?”

IPS Prachi Singh: उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर की पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह इन दिनों केवल अपने सख्त प्रशासनिक फैसलों ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे अपने धारदार वन-लाइनर्स को लेकर भी सुर्खियों में हैं. यूपी कैडर में साल 2017 बैच की यह चर्चित आईपीएस अधिकारी अपने बयानों के जरिए ईश्वरीय न्याय, कर्म की महत्ता और मानवीय व्यवहार पर बोलती नजर आ रही हैं.
प्राची सिंह का हालिया पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कर्मकांड के नाम पर कर्तव्यों से मुंह मोड़ने वालों को सीधे निशाने पर लिया. उन्होंने लिखा- “आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान को सिर्फ आपकी अगरबत्ती का धुआं दिखाई देगा, आपके कर्म नहीं?” उनके इस विचार को लोग उन परोक्ष तंजों से जोड़कर देख रहे हैं, जो केवल पूजा-पाठ के सहारे फल की उम्मीद करते हैं लेकिन सही दिशा में मेहनत करने से कतराते हैं.
सोचने पर मजबूर करते हैं प्राची सिंह के वन-लाइनर्स
यह पहला मौका नहीं है जब आईपीएस प्राची सिंह के पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा हो. इससे पहले 2 अगस्त को उन्होंने लिखा था, “अति के बाद क्षति तय है”-जो कि किसी भी चीज़ के अतिरेक और असंतुलन के दुष्परिणामों की ओर इशारा करता है. इसी तरह से उनके पिछले कुछ अन्य बयानों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
3 जुलाई को लिखा: “जो स्वयं को कीड़ा बना ले, उसे बाद में यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि लोग उस पर पैर रख रहे हैं.” लोग इसे आत्मसम्मान और मजबूती का संदेश के रूप में देख रहे हैं.
10 जून को लिखा: “ज़ेब, ज़ुबान और जूता सदैव मजबूत रखिए... जिसको जिसकी जरूरत पड़े देते रहिए.”
सोशल मीडिया पर धार, तो मैदान में दमदार प्रदर्शन
प्राची सिंह केवल सोशल मीडिया पर ही अपनी बात मुखरता से नहीं रखतीं, बल्कि जमीनी पुलिसिंग में भी उनकी पकड़ उतनी ही मजबूत है. उनके नेतृत्व का ही नतीजा है कि अंबेडकरनगर पुलिस ने प्रशासनिक दक्षता में झंडे गाड़े हैं. जून महीने की 'क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम' योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में अंबेडकरनगर पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया. वहीं, जुलाई 2026 की जनसुनवाई और शिकायत निवारण रैंकिंग में जिला पुलिस ने 125 में से पूरे 125 अंक हासिल कर प्रदेश भर में पहला स्थान अपने नाम किया.
आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान को सिर्फ आपकी अगरबत्ती का धुँआ दिखायी देगा, आपके कर्म नही ?— Prachi Singh (@prachiIPS) August 8, 2026
फतेहपुर की बेटी से 'तेज-तर्रार' आईपीएस तक का सफर
22 अप्रैल 1992 को फतेहपुर में जन्मी प्राची सिंह के पिता राम सिंह गौतम रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी रहे हैं. उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भोपाल से एलएलएम की पढ़ाई की. महज 25 वर्ष की उम्र में पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा क्रैक कर 2017 में यूपी कैडर हासिल करने वाली प्राची सिंह लखनऊ में एडीसीपी और 32वीं बटालियन पीएसी की कमांडेंट रह चुकी हैं. अंबेडकरनगर से पहले वह श्रावस्ती जिले की एसपी के रूप में भी अपनी सख्त कार्यशैली का परिचय दे चुकी हैं.
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