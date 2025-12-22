UP: कॉलेज में ‘लव जिहाद’ का खेल! युवक ने बनाया धर्मांतरण का दबाव; पीड़िता के पिता की शिकायत में क्या-क्या

Love Jihad case KGMU: उत्तर प्रदेश के लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक छात्र ने अपनी महिला सहपाठी पर धर्मांतरण का दबाव बनाया. पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और जांच शुरू कर दी है.

शिकायत से खुला मामला

यह मामला तब सामने आया जब बंगाल से आई एमडी पैथोलॉजी की छात्रा के पिता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उत्तराखंड के रहने वाले एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक ने उनकी बेटी पर धर्म बदलने का दबाव बनाया.

दोस्ती से शादी तक और फिर विवाद

लड़की जून 2025 में मास्टर्स कोर्स के लिए KGMU आई थी. इसी दौरान उसकी दोस्ती आरोपी छात्र से हुई. दोस्ती बढ़ी तो शादी की बात सामने आई. पीड़िता के पिता ने शिकायत में कहा कि लड़की ने धर्मांतरण से इनकार किया, लेकिन उस पर दबाव बढ़ता गया. इसी तनाव में बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया.

कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई

मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत मिलते ही कॉलेज प्रशासन ने जांच शुरू कर दी. सीनियर डॉक्टर केके सिंह ने एनडीटीवी संवाददाता को बताया कि दोनों स्टूडेंट्स को नोटिस भेजा गया है. विभाग अध्यक्ष ने व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से नोटिस जारी किए हैं. रिपोर्ट जल्द ही नेशनल मेडिकल काउंसिल को भेजी जाएगी.

लड़के के कैरेक्टर पर सवाल

डॉ. केके सिंह ने कहा कि इस विवाद से पहले छात्र का कोई रिकॉर्ड खराब नहीं था. लेकिन दूसरी शादी और धर्मांतरण के आरोप उसके क्रिमिनल अप्रोच को दिखाते हैं. यह मामला गंभीर है और जांच पूरी होने के बाद सख्त कदम उठाए जाएंगे.

लड़की को मिल रहा सपोर्ट

कॉलेज प्रशासन ने लड़की को मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सपोर्ट देने की तैयारी की है. पिता से भी संपर्क करने की कोशिश की गई है ताकि पूरी जानकारी ली जा सके. शिकायत के बाद दोनों छात्र कॉलेज आना बंद कर चुके हैं. प्रशासन उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है ताकि जांच पूरी की जा सके.