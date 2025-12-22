विज्ञापन
विशेष लिंक

UP: कॉलेज में ‘लव जिहाद’ का खेल! युवक ने बनाया धर्मांतरण का दबाव; पीड़िता के पिता की शिकायत में क्या-क्या

लखनऊ की KGMU में Love Jihad case और religious conversion pressure का आरोप लगा है. पीड़िता के पिता ने CM portal पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद KGMU controversy पर investigation शुरू हुई. दोनों students को notice भेजे गए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
UP: कॉलेज में ‘लव जिहाद’ का खेल! युवक ने बनाया धर्मांतरण का दबाव; पीड़िता के पिता की शिकायत में क्या-क्या

Love Jihad case KGMU: उत्तर प्रदेश के लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक छात्र ने अपनी महिला सहपाठी पर धर्मांतरण का दबाव बनाया. पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और जांच शुरू कर दी है. 

शिकायत से खुला मामला

यह मामला तब सामने आया जब बंगाल से आई एमडी पैथोलॉजी की छात्रा के पिता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उत्तराखंड के रहने वाले एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक ने उनकी बेटी पर धर्म बदलने का दबाव बनाया.

दोस्ती से शादी तक और फिर विवाद

लड़की जून 2025 में मास्टर्स कोर्स के लिए KGMU आई थी. इसी दौरान उसकी दोस्ती आरोपी छात्र से हुई. दोस्ती बढ़ी तो शादी की बात सामने आई. पीड़िता के पिता ने शिकायत में कहा कि लड़की ने धर्मांतरण से इनकार किया, लेकिन उस पर दबाव बढ़ता गया. इसी तनाव में बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया.

ये भी पढ़ें- साथ जिए, साथ मरे-दंपति की 'अमर प्रेम कहानी', पति की मौत के 6 घंटे बाद पत्नी ने दुनिया को कहा अलविदा

कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई

मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत मिलते ही कॉलेज प्रशासन ने जांच शुरू कर दी. सीनियर डॉक्टर केके सिंह ने एनडीटीवी संवाददाता को बताया कि दोनों स्टूडेंट्स को नोटिस भेजा गया है. विभाग अध्यक्ष ने व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से नोटिस जारी किए हैं. रिपोर्ट जल्द ही नेशनल मेडिकल काउंसिल को भेजी जाएगी.

लड़के के कैरेक्टर पर सवाल

डॉ. केके सिंह ने कहा कि इस विवाद से पहले छात्र का कोई रिकॉर्ड खराब नहीं था. लेकिन दूसरी शादी और धर्मांतरण के आरोप उसके क्रिमिनल अप्रोच को दिखाते हैं. यह मामला गंभीर है और जांच पूरी होने के बाद सख्त कदम उठाए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- ट्रंप के H-1B Visa फैसले का असर अब भारतीयों पर दिखना शुरू, गूगल और एप्पल ने दी चेतावनी

लड़की को मिल रहा सपोर्ट

कॉलेज प्रशासन ने लड़की को मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सपोर्ट देने की तैयारी की है. पिता से भी संपर्क करने की कोशिश की गई है ताकि पूरी जानकारी ली जा सके. शिकायत के बाद दोनों छात्र कॉलेज आना बंद कर चुके हैं. प्रशासन उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है ताकि जांच पूरी की जा सके.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Love Jihad Case KGMU, Religious Conversion Pressure, KGMU Controversy Lucknow, NDTV Report KGMU, Student Harassment In College
Get App for Better Experience
Install Now