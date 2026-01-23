विज्ञापन
पति को चारपाई से बांधकर पत्नी ने पीटा, सास बोली- बहू तमंचा दिखाकर धमकाती भी है

अलीगढ़ में एक पत्नी पर अपने पति के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है. एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पति चारपाई से बंधा हुआ दिख रहा है.

  • अलीगढ़ के हामिदपुर गांव में एक पत्नी पर पति को चारपाई से बांधकर मारपीट करने का आरोप लगा है
  • सास ने थाने में बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और तमंचा लेकर धमकाने का आरोप लगाया है
  • वायरल वीडियो में पति चारपाई से बंधा दिख रहा है और पत्नी और सास के बीच बहस हो रही है
अलीगढ़:

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने कथित तौर पर अपने पति को चारपाई से बांधा और फिर मारपीट की. इसके बाद सास थाने पहुंची और बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. सास अपने साथ एक तस्वीर भी लेकर गई थी, जिसमें उनकी बहू तमंचे लेकर बैठी हुई थी. इसे लेकर सास ने बहू के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए टप्पल थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

पति-पत्नी और सास के इस झगड़े का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. इस वीडियो में दिख रहा था कि एक शख्स चारपाई से बंधा हुआ है और उसकी पत्नी और मां हंगामा करती नजर आ रही हैं. आरोप है कि पत्नी ने पति पर शराब पीने का आरोप लगाकर उसे चारपाई से बांध दिया और उसके साथ मारपीट की.

तमंचा लेकर पति को धमकाती है पत्नी

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद शख्स की मां और गांववाले मौके पर पहुंचे और उसे चारपाई से छुड़ाया. शख्स की मां का आरोप है कि बहू अपने पास एक अवैध तमंचा भी रखती है, जिसका डर दिखाकर वह अपने पति को धमकाती है.

मां बोली- बहू बेटे को मारती-पीटती है

ये मामला अलीगढ़ के हामिदपुर गांव का है. मां का आरोप है कि उनकी बहू उनके बेटे को मारती-पीटती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पहले की शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

मां ने कहा कि 'मेरा लड़का प्रदीप है. उसकी पत्नी उसे मारती-पीटती है. उसके पास तमंचा है और जान से मारने की धमकी देती रहती है. मैंने घर में बहुत ढूंढा लेकिन तमंचा नहीं मिला.' उन्होंने बताया कि बहू का नाम सोनी है. प्रदीप और सोनी की शादी को 4 साल हो गए हैं लेकिन पिछले दो सल से वह बहुत परेशान कर रही है.

उन्होंने दावा किया है कि कई बार बहू की शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. वहीं, पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है.

