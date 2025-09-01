विज्ञापन
बाहरवाली के साथ रील से पकड़ा गया आशिकमिजाज पति, 7 साल से लापता शख्स को घरवाली ने खोज निकाला

शादी के कुछ समय बाद बबलू लापता हो गया था. संदिग्ध परिस्थितियों में उसके लापता होने पर परिजनों ने काफी तलाश की और जब नहीं मिला तो 20 अप्रैल 2018 को उसके गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई.

पति लुधियाना में किसी अन्य महिला के साथ रील बनाते हुए दिखाई दिया.
  • उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक युवक 2018 में पत्नी और बेटे को छोड़कर घर से भाग गया था.
  • युवक जितेंद्र कुमार की गुमशुदगी की पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उसकी तलाश की जा रही थी.
  • युवक की पत्नी ने सोशल मीडिया पर देखा कि वह लुधियाना में दूसरी महिला के साथ वीडियो बना रहा है.
हरदोई:

उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर घर से साल 2018 में भाग गया था. बेटे की गुमशुदगी की पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस युवक की खोज में लगी हुई थी. युवक के पिता ने ससुराली वालों पर बेटे को मारकर गायब करने का आरोप भी लगाया था. कई सालों तक युवक का पता नहीं चला. लेकिन अब सोशल मीडिया में युवक की पत्नी ने देखा कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ रील बना रहा है.

पुलिस में दर्ज करवाई गुमशुदगी की रिपोर्ट

घर से भागकर लापता होकर बाहर रोमांस करने का ये मामला सण्डीला क्षेत्र के मुरारनगर और आटामऊ का है. आटामऊ गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू की शादी साल 2017 में मुरार नगर की रहने वाली शीलू के साथ हुई थी. शादी के कुछ समय बाद बबलू लापता हो गया था. संदिग्ध परिस्थितियों में उसके लापता होने पर परिजनों ने काफी तलाश की और जब नहीं मिला तो 20 अप्रैल, 2018 को उसके गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई पति की रील

संडीला पुलिस ने जांच पड़ताल कर एफआईआर दर्ज की और युवक की तलाश में जुट गई. काफी समय तक जब उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने उसके ससुराल के लोगों पर मारकर गायब करने का आरोप लगा दिया. हालांकि उसकी पत्नी शीलू काफी समय से अपने मायके में रह रही है. वह उम्मीद लगाए हैं उसका पति वापस आएगा. लेकिन अचानक उसकी निगाह सोशल मीडिया पर पड़ी तो हैरान रह गई. क्योंकि उसका पति लुधियाना में किसी अन्य महिला के साथ रील बनाते हुए दिखाई दिए. महिला के साथ उसके पति की इस तरह की कई रील वायरल हैं.

शीलू का कहना है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और वहीं रह रहा है. यह बात उसके ससुराल वालों को भी पता है लेकिन परिजन कुछ बता नहीं रहे हैं. फिलहाल महिला मामले में कानूनी कार्यवाही की बात कह रही है. इस मामले में एएसपी पूर्वी नृपेंद्र कुमार ने बताया यह कि मामला थाना संडीला के अंतर्गत आटामऊ का है. जितेंद्र कुमार शादी के 1 साल बाद घर से बिना बताए कहीं चले गए थे. इसमें थाना संडीला पर 2018 को गुमशूदगी दर्ज की गई थी. उनकी पत्नी को एक रील में जितेंद्र कुमार अन्य महिला के साथ दिखे. थाना संडीला पर एक प्रार्थना पत्र पत्नी ने दिया है. इस पर जांच कराई जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

