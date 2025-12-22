विज्ञापन
मुठभेड़ में तीन गौ तस्कर गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली, पुलिस टीम पर की थी फायरिंग

देवरिया पुलिस ने सोमवार को एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद ती गौ तस्करों को गिरफ्तार किया. ये तस्कर पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

देवरिया:

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सोमवार को पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस और  बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में भोलू यादव नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने उसके दो साथी बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश को इलाज के लिए देवरहवा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. 

कब और कहां हुई घटना

आपको बता दें कि देवरिया जिले की सलेमपुर थाने की पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी. इस दौरान एक टाटा मैजिक वाहन को पुलिस ने रोका.इस गाड़ी में गौवंशी पशु लदे हुए थे. पुलिस ने गाड़ी में सवार लोगों से पूछताछ शुरू की. इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर  दी. इसका पुलिस ने जवाब दिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को पैर में गोली लगी है. घायल बदमाश का नाम भोलू यादव है. उसकी उम्र करीब 26 साल है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही पुलिस ने भोलू के साथी 20 साल के राज यादव और 29 साल के नागेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इन बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किया है. पकडे गये बदमाशों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. 

मुठभेड़ पर क्या कहना है पुलिस का

इस मामले में  देवरिया के एडिशनल एसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मुखबीर के जरिए  पशु तस्करी की सूचना मिली थी. इस सूचना पर पुलिस वाहनों को जांच कर रही थी. इस दौरान पुलिस ने एक टाटा सूमो गाड़ी को पकड़ा. इस पर उसमें सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर मे गोली लगी है.उसके दो साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

