हिंदू से मुस्लिम बनी पत्नी ने इस वजह से करवाई अपने पति की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा

यूपी के गाजियाबाद में 7 अक्टूबर की रात हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या में शामिल पत्नी, उसके प्रेमी और तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से तीन तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं. हालांकि, अभी भी 3 आरोपी फरार हैं. मृतक और आरोपी सभी बदमाश हैं और सब पर कई मुकदमे चल रहे हैं.

7 अक्टूबर की रात को की गई थी हत्या

एसीपी मसूरी लिपि नगायच ने बताया कि 7 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे आसिफ उर्फ गुल्लू, निवासी डासना की सिकरोड अंडरपास के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक के भाई की तहरीर पर थाना मसूरी में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया. जांच के दौरान पता चला कि मृतक की पत्नी अर्शी के मोहल्ले में रहने वाले युवक रिहान के साथ प्रेम संबंध थे. मृतक आसिफ पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे और वह अप्रैल 2025 में जेल से रिहा हुआ था.

मृतक के जेल से रिहा होने के बाद अर्शी और रिहान को मिलने में होती थी दिक्कत

मृतक के जेल से आने के बाद अर्शी और रिहान के मिलने-जुलने में दिक्कत आने लगी थी. इसी कारण दोनों ने षड्यंत्र रचकर आसिफ की हत्या की योजना बनाई थी. इसके लिए रिहान ने अपने साथियों बिलाल, जीशान और उमेश की मदद ली थी. योजना के अनुसार आसिफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस हत्याकांड में रिहान, बिलाल, जीशान, उमेश और अर्शी को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी गुलफाम और दानिश फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है.

पहले हिंदू थी अर्शी

अर्शी पहले हिंदू धर्म से थी 2021 में अर्शी ने आसिफ से दूसरी शादी करी थी और उसके बाद मुसलमान बन गई थी. आसिफ की भी दूसरी शादी थी.