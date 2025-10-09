विज्ञापन
विशेष लिंक

हिंदू से मुस्लिम बनी पत्नी ने इस वजह से करवाई अपने पति की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा

एसीपी मसूरी लिपि नगायच ने बताया कि 7 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे आसिफ उर्फ गुल्लू, निवासी डासना की सिकरोड अंडरपास के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक के भाई की तहरीर पर थाना मसूरी में मामला दर्ज किया गया था

Read Time: 2 mins
Share
हिंदू से मुस्लिम बनी पत्नी ने इस वजह से करवाई अपने पति की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा
(फाइल फोटो)
  • गाजियाबाद में 7 अक्टूबर की रात युवक की हत्या में उसकी पत्नी और प्रेमी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया
  • मृतक की पत्नी अर्शी और प्रेमी रिहान ने जेल से रिहा हुए आसिफ को मिलने से रोकने पर हत्या की साजिश रची थी
  • हत्या में इस्तेमाल तीन तमंचे और कारतूस बरामद किए गए, जबकि तीन आरोपी अभी भी पुलिस की तलाश में हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गाजियाबाद:

यूपी के गाजियाबाद में 7 अक्टूबर की रात हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या में शामिल पत्नी, उसके प्रेमी और तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से तीन तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं. हालांकि, अभी भी 3 आरोपी फरार हैं. मृतक और आरोपी सभी बदमाश हैं और सब पर कई मुकदमे चल रहे हैं.

7 अक्टूबर की रात को की गई थी हत्या

एसीपी मसूरी लिपि नगायच ने बताया कि 7 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे आसिफ उर्फ गुल्लू, निवासी डासना की सिकरोड अंडरपास के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक के भाई की तहरीर पर थाना मसूरी में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया. जांच के दौरान पता चला कि मृतक की पत्नी अर्शी के मोहल्ले में रहने वाले युवक रिहान के साथ प्रेम संबंध थे. मृतक आसिफ पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे और वह अप्रैल 2025 में जेल से रिहा हुआ था.

मृतक के जेल से रिहा होने के बाद अर्शी और रिहान को मिलने में होती थी दिक्कत

मृतक के जेल से आने के बाद अर्शी और रिहान के मिलने-जुलने में दिक्कत आने लगी थी. इसी कारण दोनों ने षड्यंत्र रचकर आसिफ की हत्या की योजना बनाई थी. इसके लिए रिहान ने अपने साथियों बिलाल, जीशान और उमेश की मदद ली थी. योजना के अनुसार आसिफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस हत्याकांड में रिहान, बिलाल, जीशान, उमेश और अर्शी को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी गुलफाम और दानिश फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है.

पहले हिंदू थी अर्शी

अर्शी पहले हिंदू धर्म से थी 2021 में अर्शी ने आसिफ से दूसरी शादी करी थी और उसके बाद मुसलमान बन गई थी. आसिफ की भी दूसरी शादी थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ghaziabad Murder Case, Wife And Lover Killed Husband, Asif Murder Revelation, Arshi Rehan Affair
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com