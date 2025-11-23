ग्रेटर नोएडा में ऑफिस में हाई-वोल्टेज ड्रामा! प्रॉपर्टी विवाद में जमकर मारपीट, सीसीटीवी फुटेज आया सामने

ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है. घटना गुरुवार शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है, जब आरोपियों ने दफ्तर में घुसकर हमला किया. यह पूरी वारदात ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.



पीड़ित संदीप बैसला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि श्रीपाल और तनुश नागर उनके ऑफिस में घुस आए और जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया. संदीप के अनुसार, आरोपियों ने न केवल उनके साथ मारपीट की बल्कि ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ भी की. संदीप ने बताया कि हमले के दौरान उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता न मिलने पर उन्होंने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी.



पीड़ित का आरोप है कि झगड़े के दौरान उनके गले में पड़ी सोने की चैन भी गायब हो गई. संदीप का कहना है कि चैन या तो गिर गई या आरोपियों ने ले ली. घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने दनकौर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.



पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि विवाद प्रॉपर्टी को लेकर था, जिसके चलते दोनों पक्षों में पहले भी तनाव रहा है. फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.