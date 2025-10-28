ससुराल आते ही दुल्हन ने ऐसा क्या किया, जिससे दुखी होकर 25 दिन में लड़के ने दे दी जान

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक अत्यंत दुखद और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने अपनी शादी के महज 25 दिन बाद ही आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि पत्नी से लगातार होने वाले विवाद और उसके घर छोड़कर चले जाने से परेशान होकर युवक ने यह कदम उठाया.

बिहार से शादी कर लाया था युवक

यह दिल दहला देने वाली घटना कछौना थाना क्षेत्र के रंगैयाखेड़ा गांव की है. गांव का रहने वाला सुधीर वर्मा (जो खेती का काम करता था) 25 दिन पहले ही बिहार से आशा नाम की युवती से शादी करके उसे गांव लाया था.

विवाद के चलते तीसरी बार घर छोड़कर गई पत्नी

परिजनों के अनुसार, शादी के बाद से ही सुधीर और आशा के बीच अक्सर वाद-विवाद होता रहता था. इसी के चलते आशा पहले भी दो बार बिना बताए घर छोड़कर जा चुकी थी, जिसे सुधीर हर बार समझा-बुझाकर वापस ले आता था.

परेशान होकर लगाई फांसी

रविवार को आशा एक बार फिर बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई. सुधीर ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली. पत्नी के तीसरी बार चले जाने से परेशान और निराश सुधीर ने रात में ही एक खौफनाक कदम उठा लिया. उसने अपनी पत्नी की साड़ी का फंदा बनाकर गांव के बाहर एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

सुबह गांव वालों ने देखा शव

सोमवार की सुबह जब गांव वाले उधर से गुजरे तो उन्होंने सुधीर का शव पेड़ से लटका देखा. इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर कछौना थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक प्रेम सागर सिंह ने बताया कि युवक का पोस्टमॉर्टम कराया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.