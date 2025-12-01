विज्ञापन
विशेष लिंक

अवैध बांग्लादेशियों पर योगी सरकार का कड़ा एक्शन, डिटेंशन सेंटर में भेजने की तैयारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशियों को तलाश कर डिटेंशन सेंटर में भेजने के सख्त निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. इसी क्रम में आज लखनऊ पुलिस ने राजधानी में एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया.

Read Time: 2 mins
Share
अवैध बांग्लादेशियों पर योगी सरकार का कड़ा एक्शन, डिटेंशन सेंटर में भेजने की तैयारी
  • CM योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों की तलाश के लिए पुलिस अभियान तेज किया गया है
  • लखनऊ पुलिस ने डीसीपी निपुण अग्रवाल के नेतृत्व में एयरपोर्ट के आसपास झुग्गी इलाकों में सघन जांच की है
  • संदिग्ध लोग खुद को असम का निवासी बताते हैं और कूड़ा बीनने का काम करते हुए लगभग तेरह साल से लखनऊ में हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ (यूपी):

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशियों को तलाश कर डिटेंशन सेंटर में भेजने के सख्त निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. इसी क्रम में आज लखनऊ पुलिस ने राजधानी में एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई मुख्य रूप से लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास बनी झुग्गियों में की गई, जहां संदिग्धों के होने की सूचना थी. डीसीपी निपुण अग्रवाल की अगुवाई में पुलिस टीम ने इन इलाकों की सघन जांच की. झुग्गियों में रहने वाले लोगों पर अवैध बांग्लादेशी होने का संदेह है. हालांकि, ये लोग खुद को असम का मूल निवासी बताते हैं.

कूड़ा बीनने का काम और दस्तावेजों का दावा

निवासियों का दावा है कि वे लगभग 13 साल पहले रोजी-रोटी की तलाश में लखनऊ आए थे और अब यहीं कूड़ा बीनने का काम करते हैं. पुलिस की जांच के दौरान इन संदिग्धों ने अपने पास आधार कार्ड, एनआरसी (NRC) और अन्य संबंधित दस्तावेज होने का दावा किया. उन्होंने कहा कि जब उनके पास वैध दस्तावेज हैं, तो उन्हें पुलिस की जांच से डरने की कोई बात नहीं है.

डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी

फिलहाल, केवल लखनऊ ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की तलाश का अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी मिलेंगे, उन्हें पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा. इसके बाद, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई की जाएगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Illigal Bangladeshi, Lucknow Bangladeshi, Uttar Pradesh Crime News In Hindi, Up News Crime News, Yogi Adityanath
Get App for Better Experience
Install Now