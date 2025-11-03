शादी में चिकन फ्राई के लिए भिड़े घराती और बराती, जमकर चले लात-घूसे, पुलिस की निगरानी में हुई शादी

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शादी में चिकेन परोसने को लेकर बवाल हो गया. इसके बाद दूल्हा और दुल्हन पक्ष आपस में ही मारपीट करने लगे.इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं. घालयों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालात ऐसे हुए कि आनन-फानन में पुलिस बुलानी पड़ी. पुलिस की सुरक्षा में शादी की रस्में पूरी हुईं.

कहां की है यह घटना

यह मामला बिजनौर के ग्राम तीवड़ी मझेड़ा के कोटरा गांव का है. यहां एक शादी हो रही थी. बारात द्वार पर पहुंची तो बाराती खाने पर टूट पड़े.चिकन फ्राई के काउंटर पर भीड़ लग गई. अचानक चिकेन फ्राई लेने की होड़ में लड़का और लड़की पक्ष के लोगों में तूं-तूं मैं-मैं होने लगी. घराती और बाराती के बीच वाद विवाद अचानक मारपीट में बदल गया. खबर है कि इस बवाल में कई लोगों को चोटें भी आई हैं.

शादी में चिकन फ्राई के लिए भिड़े घराती और बराती, जमकर चले लात-घूसे



उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शादी में चिकेन परोसने को लेकर बवाल हो गया. इसके बाद दूल्हा और दुल्हन पक्ष आपस में ही मारपीट करने लगे.इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं. घालयों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया… pic.twitter.com/61UucbMuJA — NDTV India (@ndtvindia) November 3, 2025

शादी के माहौल में हुए बवाल को देखकर कुछ लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मायके पर पहुंची तो देखा कि वहां मारपीट चल रही है. इसके बाद पुलिस ने हालात की नियंत्रित करने के लिए पहले झगड़ा खत्म कराया. इसके बाद पुलिस को यह डर था कि कहीं उनके जाने के बाद फिर से बवाल ना हो, इसलिए कुछ पुलिस वाले मौके पर ही रुक गए और अपनी निगरानी में शादी की रस्में पूरी करवाईं.

बताया जा रहा है कि शादी में हुए इस बवाल की वजह से कुछ लोग घायल हुए हैं. इनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं. वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुल मिलाकर शादी में चिकेन परोसना वर और वधू पक्ष के लिए भारी पड़ गया.

ये भी पढ़ें: आखिर आवारा कुत्‍तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए राज्‍यों के मुख्‍य सचिव, जाने अदालत ने क्‍या कहा