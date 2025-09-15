विज्ञापन
विशेष लिंक

बेटे के साथ जान देने वाली महिला जालंधर क्यों गई थी, एक दिन पहले क्या-क्या हुआ?

ग्रेटर नोएडा में महिला ने 11 साल के बेटे के साथ 13वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी. अब इस  मामले में नया अपडेट आया है. फैमिली हादसे से एक दिन पहले जालंधर गई थी. नरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट

Read Time: 3 mins
Share
बेटे के साथ जान देने वाली महिला जालंधर क्यों गई थी, एक दिन पहले क्या-क्या हुआ?
ग्रेटर नोएडा:

ग्रेटर नोएडा में दो दिन पहले ऐस सोसाइटी में हुए दर्दनाक हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया. यहां एक महिला ने 11 साल के बेटे के साथ 13वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी. बेटा मानसिक रूप से बीमार था. बताया जा रहा है कि इसी वजह से डिप्रेशन में आकर मां साक्षी चावला ने शनिवार सुबह जीवन लीला समाप्त कर ली. अब इस  मामले में नया अपडेट आया है. इसमें कहा जा रहा है कि जान देने से एक  दिन पहले साक्षी और पति दर्पण और बेटे दक्ष के साथ इलाज के लिए जालंधर भी गए थे.

एक दिन पहले क्या हुआ था?
मृतक महिला साक्षी का बेटा दक्ष काफी समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित था. इस वजह से परिवार ने उसका इलाज कई जगह कराया, लेकिन कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया. घटना से एक दिन पहले दर्पण चावला, पत्नी साक्षी के साथ बेटे को इलाज के लिए जालंधर ले गया था. वह खुद गाड़ी लेकर करीब 800 किलोमीटर का सफर तय कर देर रात घर लौटा था. थके हुए परिवार ने सोसाइटी स्थित फ्लैट में आराम किया.

पड़ोसी से क्या हुई थी बात?
शनिवार सुबह करीब 9 बजे, दर्पण ने  साक्षी से कहा कि बेटे को उसकी दवा दे दी जाए. उसी समय घर की मेड छुट्टी पर थी. ऐसे में साक्षी ने पास के फ्लैट में रहने वाले पड़ोसी से मदद करने की बात कही. लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता, साक्षी और उसका बेटा दक्ष 13वीं मंजिल से कूद गए. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद ऐस सोसाइटी में गहरा शोक छा गया. लोगों का कहना है कि परिवार बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज था. लेकिन बेटे की मानसिक बीमारी ने मां को इतना तोड़ दिया कि उसने भी बेटे के साथ यह कदम उठा लिया.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा था कि हमारी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है और अपने पति के लिए साक्षी ने 'SO SORRY' लिखा था. साथ ही आगे लिखा है कि हम दोनों आपको और टेंशन नहीं देना चाहते हैं. इसलिए हम ये दुनिया छोड़कर जा रहे हैं. हमारी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है. इसकी लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Greater Noida, Noida Crime News, Noida Crime News Hindi, Up News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com