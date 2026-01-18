विज्ञापन
कोचिंग जा रही छात्रा को घर के अंदर खींचने लगा मनचला, एंटी रोमियो टीम की महिला कर्मी ने फिर ऐसे सिखाया सबक

पुलिस की पकड़ में आने के बाद मनचले ने हाथ जोड़कर पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा. उसने कहा कि अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी. इस दौरान महिला पुलिस कर्मी ने आरोपी मनचले की बीच सड़क पर जमकर मजम्मत भी की.

कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़छाड़ करता मनचला, बाद में बीच सड़क थप्पड़ मारती लेडी पुलिस.
गोरखपुर:


गोरखपुर में एक युवक ने कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़छाड़ की. उसका हाथ पकड़कर गली में खींचने का प्रयास किया. लेकिन छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए युवक से अपना हाथ झटक कर छुड़ाया. फिर सिरफिरे से बचकर भागी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस के संज्ञान में आया. आरोपी को पकड़ने के लिए एंटी रोमियो टीम गठित किया गया और उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया. एंटी रोमियो टीम ने युवक को गिरफ्तार करने के बाद सरेराह कई थप्पड़ जड़े. जिससे युवक का चेहरा लाल हो गया. बाद में वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा फिर ऐसी गलती नहीं होगी. सीओ गोला दरवेश कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. युवती के परिजनों के तरफ से कोई तहरीर अभी तक नहीं दी गई है.

गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र की घटना

घटना गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र का है. 16 जनवरी शुक्रवार को दो युवती दोपहर बाद कोचिंग सेंटर जा रही थी. उसी दौरान एक युवक पीछे से आया और एक लड़की का हाथ पकड़ कर जबरन उसे गली में खींचने का प्रयास करने लगा. इसका वीडियो भी सामने आया. जिसमें देखा जा सकता है कि युवक दोनों का पीछा करते कुछ कदम आगे बढ़ता है. फिर एक गली के सामने एक युवती का हाथ पकड़ कर गली के अंदर खींचने का प्रयास करता दिख रहा है. दूसरी युवती कुछ दूर पर डर से खड़ी हैं. 

युवक जिसका हाथ पकड़ कर खींचने का प्रयास करता है, युवती हाथ झटकर युवक से छुड़ाकर फिर भाग जाती है. इस दौरान किसी ने पीछे उनका वीडियो भी बनाया. वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान, 24 घंटे में मनचला गिरफ्तार

वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और तत्काल एंटी रोमियो टीम का गठन कर गांव के प्रधान और अन्य लोगों से पूछताछ करने के बाद आरोपी के लोकेशन को ट्रेस किया और 24 घंटे के अंदर उसे गोला से गिरफ्तार कर लिया. जिस एंटी रोमियो टीम की महिला ने गिरफ्तार किया, उसने युवक को सरेराह कई थप्पड़ जड़े. जिसका वीडियो भी सामने आया. पुलिस पूछताछ में आरोपी युवक ने अपना नाम शुभम बताया. उसने पुलिस के सामने अपनी गलती स्वीकार की.  

छेड़छाड़ के सामने आए वीडियो में दिख रहा मनचला नाबालिग है. इसकारण हम उसकी करतूत या फिर पुलिस अधिकारी द्वारा थप्पड़ मारने या उसके माफी मांगने का वीडियो यहां साझा नहीं कर रहे हैं. 

पुलिस की पकड़ में आने के बाद हाथ जोड़कर मांगी माफी

पुलिस की पकड़ में आने के बाद मनचले ने हाथ जोड़कर पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा. उसने कहा कि अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी. सीओ गोला दरवेश कुमार ने बताया कि एक युवक द्वारा युवती से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया. वीडियो के आधार पर युवक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. लेकिन युवती के परिजनों की ओर से कोई तहरीर अभी तक नहीं दी गई.

