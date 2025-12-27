सीतापुर में जमीन विवाद में बाप-बेटे की बेरहमी से हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार, चश्मदीद ने बताई पूरी वारदात

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थानाक्षेत्र में रंजिश में दो लोगों की हत्या कर दी गई.मृतक पिता-पुत्र थे.हत्या के बाद से अपराधी मौके से फरार हो गए. इससे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने बाद में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या के बाद से गांव में दहशत फैली हुई है.

कब और कहां हुई हत्या की वारदात

मृतकों की पहचान 65 साल के छोटे खान और 45 साल के उनके बेटे मैसर खान के रूप में हुई है. वो फतेपुर के निवासी थे.गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वारदात की वजह रंजिश बताई जा रही है. घटना की सूचना पाकर मौके पर एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह, सीओ महोली नागेंद्र चतुर्वेदी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू की.

मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों का छोटे और टामू से विवाद चल रहा था. गुरुवार को दोनों पक्षों में मेड़ को लेकर मारपीट हुई थी. पुलिस ने दोनों पक्ष का शांतिभंग में चालान कर दिया था. शुक्रवार को छोटे, उसका बेटा मैसर और टामू एसडीएम के यहां से जमानत कराकर गांव लौट रहे थे. गांव के पास पहुंचते ही दोनों पक्षों में फिर विवाद शुरू हो गया. मारपीट शुरू हो गई. रामू ने बाप-बेटे पर बांके से हमला किया. इसी दौरान रामू के पक्ष के कुछ लोग भी मौके पर पहुंच गए.इन लोगों ने छोटे और मैसर की हत्या कर दी.

पुलिस ने क्या जानकारी दी है

घटना के समय मैसर खान का बेटा अशाद खान भी वहां मौजूद था. उसने बताया कि वह अपनी दादी को बाइक पर लेकर आ रहा था, जबकि उसके दादा और पापा आटो से थे. हमलावरों ने सबसे पहले फायरिंग की थी. इसके बाद वो सब अलग-अलग झाड़ियों में छिप गए थे.लेकिन हमलावरों ने उन्हें ढूंढकर मार डाला. उन्होंने बताया कि उनके दादा का चेहरा बांके से ऐसा कुचला गया था कि पहचान में नहीं आ रहा था. उसने कुछ हमलावरों के नाम भी बताए हैं.

वहीं जिले के एडिशनल एसपी दुर्गेश कुमार ने बताया कि गोली मारकर दोनों व्यक्तियों की हत्या की गई है या फिर सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा कि हत्या कैसे हुई है. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी टामू समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि बाकी के आरोपियों की भी जल्दी ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

ये भी पढ़ें: छपरा में घर में अंगीठी जलाकर सोए 4 मौत, मां-मौसी की हालत गंभीर, मृतकों में यूपी के पीसीएस अधिकारी के दो बच्चे