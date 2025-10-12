विज्ञापन
पश्चिम यूपी में देर रात एनकाउंटर, गाड़ी चोरी करने वाले दो भाई दबोचे गए, एक के पैर में लगी गोली

मुजफ्फरनगर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो सगे भाई गिरफ्तार हुए. गाड़ियां चोरी करने वाले इन अपराधियों पर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और इनके पास से हथियार और चोरी की कार बरामद हुई.

पश्चिम यूपी में देर रात एनकाउंटर, गाड़ी चोरी करने वाले दो भाई दबोचे गए, एक के पैर में लगी गोली
  • मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में दो भाई शहजाद और शादाब को लग्जरी गाड़ियां चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार
  • शहजाद को मुठभेड़ में पैर में गोली लगी, जबकि शादाब पुलिस की कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया
  • दोनों आरोपियों के पास से दो तमंचे, कारतूस, फर्जी नंबर प्लेट, चोरी की कार और कई गाड़ियों के ईसीएम बरामद हुए
मुजफ्फरनगर:

पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में दो सगे भाई शहजाद और शादाब को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों पर लग्जरी गाड़ियां चोरी करने का आरोप है. मुठभेड़ में शहजाद के पैर में गोली लगी, जबकि उसका भाई शादाब पुलिस की कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया.

जानकारी के मुताबिक, पुलिस एनएच-58 हाईवे पर चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान एक संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की गई. पुलिस पार्टी को देखते ही कार सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें शहजाद घायल हो गया. घायल बदमाश को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया, जबकि उसका भाई मौके से भाग निकला. बाद में की गई कॉम्बिंग में शादाब को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने दोनों के पास से दो तमंचे, कारतूस, फर्जी नंबर प्लेट, एक चोरी की कार और कई गाड़ियों के ईसीएम बरामद किए हैं. जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी टेक्नोलॉजी की मदद से लग्जरी गाड़ियों के लॉक तोड़कर चोरी किया करते थे. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दोनों पर 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जिनमें चोरी, लूट और हथियार रखने के मामले शामिल हैं.

नई मंडी कोतवाली पुलिस के मुताबिक, दोनों भाइयों का अपराधिक नेटवर्क पश्चिमी यूपी और हरियाणा तक फैला हुआ है. पुलिस उनके बाकी साथियों की तलाश में भी जुटी है और दोनों से पूछताछ जारी है.

फिलहाल, घायल शहजाद का इलाज पुलिस सुरक्षा में अस्पताल में कराया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के सीजन में चेकिंग ड्राइव और हाईवे पेट्रोलिंग को और सख्त किया गया है ताकि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके.


 

