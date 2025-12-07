गुरुग्राम में क्लब पार्टी का ऐसा शौक कि चोर बन बैठे 4 दोस्त, गाड़ियों से चुराते थे टायर, पुलिस ने दबोचा

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में होटल और क्लबों के बाहर खड़ी गाड़ियों के टायर चोरी करने वाले चार युवकों को पुलिस ने धर-दबोचा है. इन युवकों ने पार्टी करने के शौक को पूरा करने के लिए चोरी का रास्ता अपनाया और बीते दो महीनों में 14 वारदातों को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी है.

कैसे बना गिरोह?

अपराध शाखा सेक्टर-43 की टीम ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को पकड़ा. उनकी पहचान झाड़सा गांव के ऋषिकेश, झज्जर निवासी अर्जुन, पलवल निवासी पीयूष राणा और बिहार के मुंगेर निवासी तुषार कुमार के रूप में हुई है.

पार्टी का शौक और चोरी का प्लान

इस मामले की पुलिस जांच में सामने आया कि चारों बचपन के दोस्त हैं और क्लब व पार्टी जाने के शौकीन है. आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने चोरी की वारदातें शुरू कर दीं. आरोपियों ने अब तक 14 चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है. शुरुआती जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ये सभी पढ़ाई में अच्छे छात्र हैं, ऋषिकेश सीए की पढ़ाई कर रहा है. अर्जुन बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी से बीए-एलएलबी का छात्र है, पीयूष राणा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहा है, जबकि तुषार कुमार द्रोणाचार्य कॉलेज में बीकॉम का छात्र है, सभी ने अतुल मेमोरियल स्कूल से साथ पढ़ाई की है.

वारदात का तरीका

पुलिस के मुताबिक, आरोपी रात के समय अर्जुन की मारुति फ्रॉन्क्स कार में सवार होकर विभिन्न सेक्टरों और होटलों के बाहर खड़ी गाड़ियों की रेकी करते थे. मौका मिलते ही जैक और अन्य उपकरणों की मदद से गाड़ियों के टायर और रिम निकालकर वाहनों को ईंटों पर खड़ा कर देते थे. चोरी किए गए टायर-रिम को अपनी कार में रखकर फरार हो जाते थे. बीते दो से तीन महीनों से वे इस तरह की चोरियों को अंजाम दे रहे थे.

आगे की जांच

चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. इस रिमांड के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि आखिर चोरी किए गए टायर और रिम किस जगह पर किसे बेचे गए और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है. ताकि मामले की तह में जाया जा सकें.