गाजियाबाद के बाद अब मुजफ्फरनगर की महिला सब इंस्पेक्टर ने किया एनकाउंटर, दो लुटेरे घायल

दोनों बदमाश कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग महिला के कानों के कुंडल छीनकर फरार हो गए थे. पुलिस अब दोनों बदमाशों के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है.

  • मुजफ्फरनगर में महिला सब इंस्पेक्टर रेनू चौधरी नेदो बदमाशों को गोली मारकर गिरफ्तार किया है.
  • बदमाशों के कब्जे से दो तमंचे, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और लूट का माल बरामद हुआ है.
  • घटना थाना तितावी के बघरा जंगल में हुई. बदमाशों ने कुछ दिन पहले बुजुर्ग महिला के कानों के कुंडल छीन लिए थे.
यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला पुलिस ने एनकाउंटर किया है.  मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सब इंस्पेक्टर रेनू चौधरी ने बदमाशों को गोली मार दी. लुटेरे आकिल और शाहवेज के पैर में गोली लगी है. गोली लगने के बाद दोनों बदमाश पुलिस के कंधों पर नजर आए. बदमाशों के कब्जे से दो तमंचे, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और लूट का माल बरामद हुआ है.  ये दोनों बदमाश कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग महिला के कानों के कुंडल छीनकर फरार हो गए थे. पुलिस अब दोनों बदमाशों के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है. बताया जा रहा है कि मुज़फ्फरनगर के थाना तितावी के बघरा जंगल मे ये मुठभेड़ हुई है.

गाजियाबाद में कल ही हुआ था एनकाउंटर

एक दिन पहले गाजियाबाद में भी महिला पुलिस ने एनकाउंटर किया था. ये एनकाउंटर चेकिंग अभियान के दौरान हुआ था. लोहिया नगर चौकी कट पर पुलिस बेरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी. उसी समय एक व्यक्ति मेरठ तिराहे से आता दिखाई दे रहा था. इसे रोकने का इशारा पुलिस ने किया, लेकिन रुकने के बजाए उस शख्स ने अपनी स्कूटी मोड़ी और फिसल कर गिर गया. उसने महिला पुलिस टीम को देखा और जान से मारने के इरादे से पुलिस टीम पर फायर कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश पर गोली चला दी. पैर में गोली लगते ही बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर गा. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

कई मामलों का आरोपी था बदमाश

पुलिस ने जिस बदमाश को धर दबोचा है, वह लूट, चोरी और छिनैती जैसी घटनाओं में शामिल रहा है. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक स्कूटी, चोरी का एक टैबलेट, एक मोबाइल फोन, साथ ही अवैध असलहा और कारतूस बरामद किए गए. गाजियाबाद वाले बदमाश का नाम जितेंद्र है. वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है. ज़िले में उस पर अलग-अलग थानों में 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.

जितेंद्र शौक पूरे करने के लिए करता था लूट

पूछताछ के दौरान बदमाश जितेंद्र ने बताया कि वह एनसीआर क्षेत्र से बाइक-स्कूटी वगैरह चोरी कर उसकी मदद से राह चलते लोगों से उनके फोन, कैश जैसा सामान छीनकर फरार हो जाता था. फिर वह लूटे गए सामान को सस्ते दामों में बेचकर पैसे कमाता था. इस पैसों से वह अपने अन्य शौक पूरे करता था.

