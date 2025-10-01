विज्ञापन
चर्चा में देवरिया का दुर्गा पंडाल... नीले ड्रम में पति का शव, आशिक संग पत्नी, देखने उमड़ी भीड़

पंडाल में बनाए गए दृश्य में ड्रम में पति का शव, और उसके बाहर पत्नी व उसका प्रेमी खड़े हैं. इस सनसनीखेज दृश्य के साथ ही, पंडाल में ऑटोमेटिक मशीन से प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है.

  • देवरिया जिले के मां शक्ति क्लब ने मेरठ हत्याकांड को दर्शाता अनोखा दुर्गा पंडाल तैयार किया है.
  • पंडाल में नीले ड्रम में छिपाए गए पति के शव और पत्नी व उसके प्रेमी का दृश्य प्रदर्शित किया गया है.
  • यह दृश्य देशभर में चर्चा का विषय बना है और लोगों में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखता है.
देवरिया:

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में इस बार एक दुर्गा पंडाल अपने अनोखे चित्रण के कारण देशभर में चर्चा का विषय बन गया है. देवरिया शहर के स्टेशन रोड स्थित मां शक्ति क्लब द्वारा बनाए गए इस पंडाल में मेरठ की चर्चित हत्याकांड को दर्शाया गया है, जिसमें एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव को नीले ड्रम में छुपाकर दफना दिया था. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था.

पंडाल में बनाए गए दृश्य में ड्रम में पति का शव, और उसके बाहर पत्नी व उसका प्रेमी खड़े हैं. इस सनसनीखेज दृश्य के साथ ही, पंडाल में ऑटोमेटिक मशीन से प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है.

मां शक्ति क्लब के अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौरसिया ने इस विशेष मूर्ति को लगाने का उद्देश्य स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि नीले ड्रम वाली मूर्ति लगाने का मकसद लोगों को जागरूक करना है, जिससे लोग यह सबक लें कि अवैध संबंधों का परिणाम भयंकर होता है. उन्होंने संदेश दिया कि लोगों को अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखना चाहिए.

विनोद द्विवेदी के इनपुट के साथ

