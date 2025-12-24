वहां हिंदुओं और सिखों को मारेंगे तो ऐसे अवैध बांग्लादेशियों को हम छोड़ेंगे नहीं- योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में हो रही हिंसा और बांग्लादेश की स्थिति पर कड़ा प्रहार किया है. सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग गाजा पट्टी के हालात पर तो आंसू बहाते हैं. लेकिन बांग्लादेश में दलित हिंदू नौजवानों की हत्या पर मौन साध लेते हैं. उन्होंने कहा कि गाजा के मुद्दे पर कैंडल मार्च निकाला जाता है, पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों पर आपकी जुबान बंद हो जाती है. सीएम योगी के अनुसार यह दोहरा रवैया उनके 'तुष्टिकरण की राजनीति' की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है.

बंगाल हिंसा पर मुख़्यमंत्री योगी का कड़ा बयान



'आपकी वजह से पाकिस्तान बना..'

CM योगी ने कहा कि आपकी वजह से पाकिस्तान बना, नहीं बना होता तो इस तरह से हिंदू का कत्लेआम नहीं होता. वहां के बहुत से लोगों के आधार कार्ड बनवाने का पाप भी आप लोगों (सपा) ने किया है. हमारे देश में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी हमारे खिलाफ काम करेंगे और वहां हिंदुओं और सिखों को मारेंगे. ऐसे बांग्लादेशियों को हम नहीं छोड़ेंगे.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में सपा की सरकार पौने दो सौ करोड़ का जेपीएनआईसी को 860 करोड़ खर्च करके भी नहीं बना पाई. गोमती रिवर फ्रंट में 1400 करोड़ खर्च कर दिया. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के डीपीआर में सिर्फ सिविल वर्क के लिए 15 हज़ार करोड़ रुपए का बजट रखा था. हमने उसी एक्सप्रेसवे को 11,800 करोड़ में बनाकर दिखाया. सपा सरकार में वैमनस्यता बढ़ाने, गुंडा टैक्स, दंगा होता था. अब दंगा करने वाले का क्या होता है ये बरेली के मौलाना से कोई पूछ ले.



