लाल किला ब्लास्ट में देवरिया का युवक घायल, घर वालों को टीवी से मिली जानकारी, मार्केटिंग करने गया था

दिल्ली के लाल किला के सामने सोमवार शाम हुए ब्लास्ट में देवरिया जिले का एक युवक घायल हो गया. घायल युवक का नाम शिवा जायसवाल है.वह जिले के भलुअनी कस्बे का रहने वाला था. वहां वह रेडिमेड कपड़ों की दुकान चलाता है. उसका दिल्ली के एलएनजीपी अस्पताल में इलाज चल रहा है. परिजनों के मुताबिक उसकी हालत अब ठीक है. शिवा के घर वाले उसे देखने के लिए दिल्ली चले गए हैं.युवक का कुशलक्षेम जानने के लिए लोगों का उसके घर पर तांता लगा हुआ है.

क्या जानकारी दी है घायल युवक के बहन ने

शिवा की बहन रंजना जायसवाल ने बताया कि बम ब्लास्ट हादसे में शिवा के घायल होने की जानकारी उन्हें टीवी के माध्यम से मिली. यह खबर सुनकर शिवा के परिवार के लोग बेचैन हो गए. बेटे का हाल जानने के लिए शिवा की मां फौरन दिल्ली के लिए रवाना हो गई.यह खबर सुनने के बाद शिवा के शुभचिंतकों का उसके घर पर तांता लगा हुआ है. शिवा की एक बहन दिल्ली में रहती है. शिवा उन्हीं के पास रुका हुआ था.

देवरिया जिले के भलुअनी थाना क्षेत्र के भलुअनी कस्बा निवासी 28 साल का शिवा जयसवाल भलुअनी चौराहे पर ही रेडीमेड की दुकान चलता है.उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. वह नौ नवंबर को अपनी दुकान के लिए कपड़ों की खरीद करने दिल्ली गया था.शिवा की बहन भी दिल्ली रहती है. कपड़ों की खरीद करने के बाद शिवा अपनी बहन के घर जा रहा था. मगर रास्ते में ही वह ब्लास्ट की चपेट में आ गया. शिवा की बहन ने बताया कि शिवा की हालत अब ठीक है. शिवा चार बहनों का अकेला भाई है.कस्बे के लोग उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं.

