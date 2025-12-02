विज्ञापन
विराट कोहली का यू-टर्न, कुछ ही घंटो में बदल दिया ये बड़ा फैसला

Virat Kohli Will Play Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली ने बारबाडोस में 2024 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया था.

Virat Kohli Will Play Vijay Hazare Trophy
  • विराट कोहली 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा लेने की पुष्टि कर चुके हैं
  • बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य कर दिया है जब तक चोटिल न हों
  • कोहली ने फरवरी 2010 के बाद पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी कर दिल्ली टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे
Virat Kohli Will Play Vijay Hazare Trophy: भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली ने कन्फर्म किया कि वे 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे, जबकि पहले उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से मना कर दिया था. कोहली फरवरी 2010 में सर्विसेज के खिलाफ खेलने के बाद पहली बार हजारे ट्रॉफी में वापसी कर रहे हैं. BCCI ने कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटरों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना जरूरी कर दिया है, जब तक कि वो चोटिल न हों या नेशनल ड्यूटी पर न हों. एक सोर्स ने मंगलवार को NDTV को बताया कि रोहित शर्मा ने आने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) सिलेक्शन कमिटी को अपनी अवेलेबिलिटी कन्फर्म कर दी है, लेकिन कोहली ने पहले इस वनडे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से मना कर दिया था.

जेटली ने PTI को बताया, "उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए अपनी अवेलेबिलिटी कन्फर्म कर दी है. वे कितने गेम खेलेंगे, यह अभी साफ नहीं है. जाहिर है, उनके टीम में होने से दिल्ली ड्रेसिंग रूम को बहुत बढ़ावा मिलेगा." दिल्ली 24 दिसंबर को बेंगलुरु में आंध्र के खिलाफ अपने विजय हजारे कैंपेन की शुरुआत करेगी. कुल मिलाकर, वे छह गेम खेलेंगे.

जब कोहली मैदान पर होंगे तो फैंस के बड़ी संख्या में मैदान पर एक्शन देखने आने की उम्मीद है. इस साल की शुरुआत में, कोहली ने 12 साल से ज़्यादा समय में अपना पहला फर्स्ट-क्लास मैच खेलकर एक नीरस रणजी ट्रॉफी गेम में शानदार प्रदर्शन किया था.

कोहली को खेलते हुए देखने के लिए 12000 से ज़्यादा लोग आए थे, जो लंबे समय से किसी घरेलू मैच के लिए इतनी बड़ी संख्या नहीं थी. वह इंटरनेशनल ड्यूटी की तैयारी के लिए रणजी ट्रॉफी में लौटे थे, लेकिन एक हैरान करने वाले फैसले में, उन्होंने इंग्लैंड टूर से पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी. 

37 साल के कोहली ने रांची में सीरीज के पहले मैच में अपना 52वां शतक बनाया, जिससे पता चलता है कि वे खेल का सिर्फ एक ही वर्जन खेलने के बावजूद हमेशा की तरह शार्प हैं, उन्होंने इस साल की शुरुआत में टेस्ट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी. कोहली ने बारबाडोस में 2024 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया था.

रोहित शर्मा, जिन्होंने भी इंग्लैंड टूर से पहले टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया था, के विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलने की उम्मीद है. रांची में प्रोटियाज के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में कोहली और रोहित दोनों ने रन बनाए थे. उन्होंने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर महीनों बाद अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला.

ऑस्ट्रेलिया में पहले दो मैचों में एक भी रन नहीं बना पाने के बाद, कोहली ने तीसरे और आखिरी ODI में हाफ-सेंचुरी लगाकर लय में वापसी की. रोहित ने सिडनी में हुए उसी मैच में सेंचुरी बनाई थी.

(PTI इनपुट के साथ)

