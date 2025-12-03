तुम मुझे पसंद नहीं... दहेज में नहीं मिली बुलेट तो निकाह के अगले दिन दुल्हन को पीटकर घर से निकाला

90 के दशक की मशहूर फिल्म मेहंदी का वह दृश्य शायद ही कोई भूला हो, जिसमें नई नवेली दुल्हन के ससुराल पहुंचते ही, उसके हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही दहेज के लिए प्रताड़ना का दौर शुरू हो जाता है. रील लाइफ की यह कहानी कानपुर के जूही क्षेत्र में रीयल लाइफ में घटित हुई है, जहां शादी के महज 24 घंटे के भीतर ही दहेज के लोभियों ने एक विवाहिता की खुशियो में आग लगा दी.

निकाह के अगले दिन दुल्हन को घर से निकाला

नई नवेली दुल्हन अपने परिजनों से साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस में न्याय की गुहार लगाने पहुंची. बता दें कि कानपुर के जूही थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता लुबना का निकाह 29 नवंबर 2025 को मुस्लिम रीति-रिवाज से स्थानीय निवासी मो. इमरान के साथ हुआ था. आंखों में नए जीवन के सपने लिए जब लुबना 30 नवंबर को अपनी ससुराल पहुंची, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह घर नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत बनाए गए पिंजरे में कदम रख रही है.

पीड़िता के अनुसार ससुराल पहुंचते ही पति इमरान, ननद गुड्डन, बहनोई मेराज, बुआ बेबी, जेठ इरफान, जेठानी खुशनुम, चाचा कवि और ससुर रवि ने उसे घेर लिया. स्वागत की रस्मों की जगह उसे ताने मिलने लगे. ससुरालियों ने एक सुर में कहा, तुम्हारे घर वालों ने मेरे लड़के को कुछ नहीं दिया है. ससुरालियों ने फरमान सुनाया कि अभी अपने पिता से 2 लाख रुपये नकद और एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करो.

ससुरालवाले करने लगे दहेज की मांग

जब लुबना ने रोते हुए दुहाई दी कि उसके पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक सब कुछ दे दिया है और अब उनके पास कुछ नहीं बचा, तो रिश्तों का लिहाज खत्म हो गया. हैरानी की बात यह है कि जिस पति पर रक्षा का जिम्मा था, उसने भी कहा, सारे जेवर उतार दो, और जो मेरे घरवाले कह रहे हैं वही करो, तभी रखूंगा. जब बात बढ़ी, तो इमरान ने क्रूरता की हद पार करते हुए कह दिया, तुम मुझे पसंद ही नहीं हो.

दुल्हन को दहेज के लोभियों ने जमकर पीटा

दहेज का लालच इस कदर हावी था कि पति और ससुराल वालों ने मिलकर नवविवाहिता की जमकर पिटाई की. उसका स्त्रीधन (जेवर) छीन लिया गया और गालियां देते हुए उसे उसी एक कपड़े में घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया. मायके पहुंचकर जब पीड़िता ने आपबीती सुनाई, तो वहां भी उसे सांत्वना की जगह डांट मिली. आखिर में हिम्मत जुटाकर उसने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल किया. कानपुर पुलिस आयुक्त के संज्ञान में मामला आने के बाद, जूही थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता की तहरीर पर पति और ससुरालियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.