25 हजार का इनामी गैंगस्टर मुठभेड़ में गिरफ्तार, 7 थानों में दर्ज हैं लूट और हत्या की कोशिश के मामले

उत्तर प्रदेश के कौशांबी ज़िले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. करारी थाना क्षेत्र से गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हज़ार का इनामी बदमाश कुलदीप मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है. एसओजी और करारी पुलिस की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के फरार आरोपी कुलदीप को मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा.

पकड़ा गया 25 हजार का इनामी बदमाश

कुलदीप के पैर में गोली लगने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. मंझनपुर सीओ शिवांक सिंह के मुताबिक कुलदीप पर गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे. लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. कुलदीप पर 25 हज़ार रुपए का इनाम भी घोषित था.

पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल

मंगलवार रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी कुलदीप चोरी की मोटरसाइकिल पर अपने साथी मिथुन के साथ अर्का से दरियापुर की ओर जा रहा है. सूचना मिलते ही एसओजी और करारी पुलिस ने अड़हरा गांव के पास घेराबंदी कर दी. जैसे ही पुलिस ने कुलदीप को रुकने का इशारा किया, बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली कुलदीप के पैर में लगी और उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया.

7 थानों में लूट, हत्या की कोशिश के मामले दर्ज

पुलिस ने मौके से उसके साथी मिथुन को भी गिरफ्तार कर लिया है. कुलदीप कितना बड़ा अपराधी था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ प्रयागराज सहित 7 थानों में लूट, हत्या का प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और कुलदीप के आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है. मुठभेड़ में उसकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है.