रायबरेली में चौंकाने वाली वारदात: बेटी ने खुद के ही घर से चुराए कीमती जेवरात

उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपनी ही सहेलियों के साथ मिलकर अपने घर की तिजोरी से कीमती जेवरात चुरा लिए. आमतौर पर लोग बाहरी चोरों से अपने घर की सुरक्षा करते हैं. लेकिन जब घर का ही कोई सदस्य विश्वासघात कर दे, तो भरोसे की नींव हिल जाती है.

मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र का है. पीड़ित गुड्डू अपनी पत्नी और बेटी-दामाद के साथ हरियाणा में मजदूरी करने गया था. घर छोड़ने से पहले उसने कीमती जेवर सुरक्षित रख दिए थे. इस दौरान उसकी बेटी सोनाली और दामाद बीच-बीच में घर आते-जाते रहे.

करीब दो महीने बाद जब गुड्डू वापस लौटा, तो उसने पाया कि तिजोरी से सारे जेवर गायब हैं. इस पर उसकी पत्नी आशा अवस्थी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच में शक की सुई बेटी सोनाली पर जाकर टिक गई. पूछताछ में सोनाली ने अपनी मां के सामने पूरी सच्चाई कबूल कर ली.

पुलिस ने सोनाली और उसकी तीन सहेलियों- मुस्कान, सुमन और हिमांशी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि चोरी किए गए जेवरात किन ज्वैलर्स को बेचे गए थे. पुलिस ने उन दुकानों से जेवर बरामद कर लिए हैं. चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां एसीजेएम प्रभाष कुमार ने उन्हें जमानत दे दी.