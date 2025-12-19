यूपी में CBI अफसर बनकर कारोबारी के घर में घुसे बदमाश, दिनदहाड़े लाखों की लूट कर चलते बने

- बुलंदशहर के अनूपशहर में चार बदमाशों ने CBI अफसर बनकर व्यापारी के घर में घुसकर लूटपाट की.
- बदमाशों ने हथियार के बल पर परिवार को बंधक बनाकर पांच लाख रुपये और जेवरात लूटे.
- लुटेरों ने व्यापारी के बेटे को कब्जे में होने का दावा कर परिवार को आतंकित किया.
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शुक्रवार को 4 बदमाशों ने एक कारोबारी के घर से लाखों रुपए लूट लिए. बदमाश कारोबारी के घर में सीबीआई अधिकारी बनकर घुसे और फिर कैश और सोने-चांदी के जेवर लूट कर चलते बने. मिली जानकारी के अनुसार हथियारबंद चार बदमाश CBI अफसर बनकर बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर के घर में घुसे और 5 लाख रुपये व सोने चांदी के गहने लूटकर फरार हो गए. लुटेरों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया. सूचना के बाद मौके ओर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार से जानकारी ली.
बुलंदशहर के अनूपशहर क्षेत्र की घटना
बुलंदशहर के कोतवाली अनूपशहर क्षेत्र के मोहल्ला पोखरान निवासी शंकर भगवान बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर का व्यापार करते हैं. शुक्रवार सुबह 9 बजे CBI अफसर बनकर 4 बदमाश शंकर भगवान के घर में घुसे और परिवार को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया.
पीड़ित शंकर भगवान ने बताया- 5 लाख कैश और लाखों के जेवर लूट लिए
बदमाशों ने इत्मीनान से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए. पीड़ित शंकर भगवान के मुताबिक लुटेरे घर में रखे तकरीबन 5 लाख कैश और लाखों रुपये कीमत के सोने चांदी के गहने लूट ले गए. लूटपाट की सूचना के बाद घटना स्थल पर पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और पीड़ित व्यापारी से घटना की जानकारी ली.
बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन
फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने घटना स्थल से फिंगर प्रिंट के नमूनों को इकट्ठा किया है. पुलिस ने बदमाशों की तलाश के मद्देनज़र क्षेत्र में नाकाबंदी की. हालांकि अब तक पुलिस को बदमाशों को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है. सीओ अनूपशहर विकास प्रताप सिंह चौहान ने बताया बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है.
