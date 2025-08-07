हमारी सरकार में सिर्फ दंगाई असुरक्षित… हिंसा के बाद पहली बार संभल पहुंचे CM योगी ने क्या-क्या कहा?

योगी सरकार ने संभल को हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बना दिया है. पश्चिमी यूपी का ये मुस्लिम बहुल इलाका पिछले साल से ही चर्चा में है. कोर्ट के आदेश से जामा मस्जिद के सर्वे के बाद यहां हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा को लेकर संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क पर भी केस हो चुका है. योगी सरकार ने संभल में जर्जर हो चुके मंदिरों के जीर्णोद्धार का प्लान बनाया है. सनातन धर्म में मान्यता है कि संभल में कलियुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा. संभल में हिंसा के बाद पहली बार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां का दौरा किया.

'दंगाइयों पर महाकाल का प्रकोप बरस रहा'

संभल के सहारे ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्त्व में लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद संभलने की कोशिश में है. बीते दिनों पार्टी ने कुंदरकी विधानसभा का उप चुनाव जीत लिया था, जबकि इस सीट पर करीब 65% मुस्लिम वोटर हैं. फिर भी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी से हारे. वो भी करीब डेढ़ लाख वोटों से. तब सी बीजेपी का जोश हाई है. CM योगी आदित्यनाथ ने कहा संभल के साथ पाप करने वालों को सजा मिलेगी. उन्होंने कहा कि दंगाइयों पर महाकाल का प्रकोप बरस रहा है.

CM योगी के निशाने पर सपा-कांग्रेस

योगी आदित्यनाथ इन दिनों यूपी के अलग-अलग इलाकों के दौरे पर हैं. सीएम योगी ने संभल में 659 करोड़ की 222 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने संभल के धार्मिक विरासत के संरक्षण, ऐतिहासिक अन्यायों और राजनीतिक विरोधियों पर तीखे हमले किए. सीएम योगी ने संभल को हिंदू आस्था का प्रतीक बताया. उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया. योगी ने चेतावनी दी कि 'संभल के साथ पाप करने वालों को उनके पापों की कड़ी सजा मिलेगी'

संभल के नए सिरे सजाने और संवारने की तैयारी

योगी आदित्यनाथ संभल से ही पूरे यूपी को संदेश देना चाहते हैं. ये संदेश है 'बंटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे.' इसी फार्मूले पर संभल के नए सिरे सजाने और संवारने की तैयारी है. CM योगी ने कहा कि संभल में कभी 68 तीर्थ, 19 पावन कूप और परिक्रमा मार्ग थे. लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे तीर्थों को अपवित्र और नष्ट करने का कार्य किया. सभी कूपों और तीर्थों पर कब्जे हो गए. 24 और 84 कोस परिक्रमा मार्ग को बाधित किया गया. एक सत्य को छिपाने का कुत्सित प्रयास किया गय. मुख्यमंत्री ने इस अन्याय को 'कुत्सित चेष्टा' बताते हुए जोर देकर कहा कि उनकी सरकार अब इन 68 तीर्थों और 19 कूपों के पुनरोद्धार की जिम्मेदारी उठाएगी.

'उन्हें हिंदू परंपरा में विवाद नजर आता है...'

योगी आदित्यनाथ ने अहिल्या बाई होल्कर का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे उन्होंने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिरों का पुनरोद्धार किया, वैसे ही संभल के तीर्थों को भी नया जीवन दिया जाएगा. योगी ने कहा कि कुछ लोगों को ये विवादित विषय लगता होगा, क्योंकि जिनकी पृष्ठभूमि ही विवादित है, उन्हें हिंदू परंपरा में विवाद नजर आता है.

योगी आदित्यनाथ ने संभल के लोगों को उस दंगे की याद दिलाई जब कई हिंदुओं की जान चली गई थी. उन्हें बेघर होना पड़ा था. इस समय की सरकार ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था. साल 1978 में हुए दंगे के बाद कई हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़ यहां से जाना पड़ा था. उन्होंने कहा कि याद करना संभल के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कौन-कौन से पाप यहां किए हैं. कांग्रेस ने यहां सामूहिक हत्याएं कराईं और उसके चेले के रूप में सपा ने हत्यारों को बचाने का कार्य किया. आजादी के बाद जो कत्लेआम हुए, उसकी सच्चाई सामने आ जाती तो उनके वोट बैंक खिसकने का भय था." उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, "हम वोटबैंक के लिए नहीं, विरासत के संरक्षण के लिए यहां आए हैं. जो भारत और भारतीयता को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि किन लोगों से टकराए हैं."

योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों और अराजक तत्वों पर भी कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, शोषण होता था. न बेटी सुरक्षित होती थी, न व्यापारी. लेकिन अब हर यूपी वासी सुरक्षित है. केवल दंगाई नहीं. उनके ऊपर महाकाल अपना असर दिखा रहे हैं. अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदल रहा है. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि संभल की सच्चाई को छिपाने वाले गलत मंसूबों को ध्वस्त किया जाएगा और संभल के साथ पाप करने वालों को उनके पापों की सजा मिलेगी. संभल के विकास को बाधित करने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी. सनातन धर्म के पवित्र स्थलों को अपवित्र करने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी.