तुष्टिकरण ने अयोध्या को उपद्रव का अड्डा बना दिया... सीएम योगी ने आखिर क्यों कहा ऐसा, पढ़ें

अयोध्या में साल के आख़िरी दिन खास जश्न मनाया जा रहा है.ये जश्न है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरी वर्षगांठ का.इस मौके पर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर राम मंदिर आंदोलन को याद किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों के स्वार्थ और तुष्टिकरण की नीति की वजह से अयोध्या को उपद्रव का अड्डा बना दिया गया था.

राम मंदिर के प्रांगण में जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या के नाम से ही एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नही हुआ. उन्होंने कहा कि कोई भी दुश्मन अयोध्या के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया. इसके बाद विपक्ष पर हमला करते हुए सीएम बोले कि कुछ लोगों ने अपनी निहित स्वार्थ, मजहबी जुनून और सत्ता के तुष्टिकरण की निकृष्टता में पड़कर अयोध्या को उपद्रव व संघर्ष का अड्डा बना दिया था.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने अयोध्या को लहूलुहान करने का काम किया था. उन्होंने कहा कि जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोगों के शासन में आतंकी हमले होते थे. उन्होंने कहा कि प्रभु राम की कृपा और बजरंगबली जिस जगह की रक्षा ख़ुद कर रहे हों, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है.

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और शहर के विकास पर सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 सालों में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे. उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले ये आंकड़ा लाखों में ही सिमट जाता था. उन्होंने कहा कि साल 2017 के पहले अयोध्या में न साफ़ सफ़ाई थी, न बिजली थी, न बेहतर कनेक्टिविटी थी और न ही सुरक्षा थी. उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या के विकास को कभी तरजीह नहीं दी गई.

योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले अगर कोई जय श्रीराम बोलता था तो उस पर लाठी बरसाई जाती थी. जय श्री राम बोलने पर गिरफ्तारियां हो जाती थीं लेकिन आज देश में जय श्रीराम बोलने पर कोई कार्रवाई नहीं करता है. हाल फिलहाल संसद से पास हुए जी राम जी बिल पर उन्होंने कहा कि अब तो भारत सरकार की योजना भी 'जी राम जी' के ही नाम पर आ गई है जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है.

इतिहास के पन्ने पलटते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है जिसने रामलला का मंदिर देखा. उन्होंने कहा कि याद कीजिए साल 1528 से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक के समय को जब रामभक्त राम मंदिर के लिए संघर्ष करते रहे. उन्होंने कहा कि रामभक्त कभी झुके नहीं, उन्होंने सत्ता के दमन की परवाह नहीं की, गोलियों लाठियों की परवाह नहीं की और इसी संघर्ष का नतीजा है कि आज रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान हैं.

