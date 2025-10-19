विज्ञापन
उन्होंने राम भक्तों पर चलवाई थी गोलियां... योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दीपोत्सव से सपा पर बड़ा हमला

Ayodhya Deepotsav 2025: भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में 9वें दीपोत्सव की भव्य तैयारी की गई है. दीपोत्सव में शामिल हुए UP के CM योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है.

अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते योगी आदित्यनाथ.
  • यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दीपोत्सव समारोह से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया है.
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि राम भक्तों पर अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने गोली चलाकर सनातन आस्था का अपमान किया था.
  • दीपोत्सव 2025 में योगी ने बताया कि दीप 500 वर्षों के संघर्ष और आस्था की विजय का प्रतीक हैं.
अयोध्या:

Yogi Adityanath in Ayodhya Deepotsav 2025: अयोध्या दीपोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "जब हम यहां लाखों दीपों से अयोध्या धाम को जगमगा रहे हैं, तब हमें ये विस्मृत नहीं करना चाहिए कि इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने न्यायालय में कहा था कि भगवान श्री राम तो एक मिथक हैं... और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थीं...

योगी ने आगे कहा कि उनके (सपा) दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा कि कैसे भारत की सनातन आस्था को यह लोग अपमानित करते रहे हैं और किस-किस प्रकार के शब्दों का यह लोग इस्तेमाल करते रहे हैं..."

अखिलेश ने दिवाली पर दियों के खर्च को बताया था फिजूल

मालूम हो कि एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने दिवाली पर दियों और मोमबत्तियों पर होने वाले खर्च को फिजूल बताया था. अखिलेश ने कहा कि क्यों खर्चा करना बार-बार दियों पर, मोमबत्तियों पर. ये दिमाग लगना. इस सरकार से क्या उम्मीद कीजिएगा. हटाइये इस सरकार को. हम बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे.

योगी ने कहा- सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए कहा, "हर दीप हमें याद दिलाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है. सत्य की नियति होती है विजयी होने की और विजयी होने की उस नियति के साथ सनातन धर्म लगातार 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करता रहा. उन संघर्षों की परिणति स्वरूप अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ."

अयोध्या को 500 साल तक अपमान झेलना पड़ाः योगी

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "ये दीप केवल दीप नहीं हैं, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं. 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं. तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं."

अयोध्या के हर कण में मर्यादाः योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "अयोध्या सप्त पुरियों में प्रथम है, जहां धर्म स्वयं मानव रूप में अवतरित हुआ है. जहां हर कण में मर्यादा है और हर दीप में दया है, हर हृदय में भगवान श्री राम का वास है... 2017 में जब हम लोगों ने पहला दीपोत्सव अयोध्या धाम में करने का निर्णय लिया था.

हजारों साल पहले अयोध्या ने अपने भगवान के लिए जलाए थे दीपः योगी

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि इसके पीछे का भाव एक ही था कि दुनिया को दीप प्रज्वलन कैसे होने चाहिए और किस उपलक्ष में होने चाहिए, इसके बारे में बताना. हजारों वर्ष पहले दुनिया जब अंधकार में जी रही थी तब अयोध्या ने अपने भगवान के, अपने आराध्य के और अपनी आस्था के आगमन में उनके अभिनंदन के लिए जो दीप प्रज्वलित किए थे वही दीपोत्सव और दीपावली के रूप में सनातन धर्म का महान पर्व बन गया था.

अयोध्या में 2017 से देव दिपावली पर होता है भव्य दीपोत्सव

यूपी सीएम ने आगे कहा कि उसी दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने फिर से उस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था तो 2017 में हमें यहां पर दीप प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दीप प्राप्त नहीं हुए थे... इसके लिए हमने प्रदेश भर से दीप एकत्रित किए थे तब जाकर 1 लाख 71 हजार दीप प्रज्वलित जल पाए थे... आज लाखों दीप अयोध्या धाम में प्रज्वलित होते हैं..."

Yogi Adityanath, Yogi Adityanath On SP, Ayodhya Deepotsav 2025, Ayodhya Deepotsav, Deepotsav 2025
