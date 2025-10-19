विज्ञापन
विशेष लिंक

रामनगरी का अद्भुत दीपोत्सव कार्यक्रम कैसे हुआ पूरा? 26 लाख दीयों के जलाए जाने का अर्थशास्त्र भी समझिए

दीपों की रोशनी से नहाई अयोध्या की भव्यता ने न केवल देशवासियों का हृदय मोह लिया, बल्कि विदेशों से आए मेहमान भी इस दृश्य को देख अभिभूत हो गए। दीपोत्सव 2025 में बड़ी संख्या में विदेशी अतिथि अपने परिवारों और मित्रों के साथ पहुंचे.

Read Time: 4 mins
Share
रामनगरी का अद्भुत दीपोत्सव कार्यक्रम कैसे हुआ पूरा? 26 लाख दीयों के जलाए जाने का अर्थशास्त्र भी समझिए
  • अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान सरयू के 56 घाटों पर 26,17,215 दीये प्रज्ज्वलित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया
  • दो विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुए, एक दीयों की संख्या और दूसरा 2,128 लोगों द्वारा एक साथ सरयू आरती का था
  • दीपोत्सव ने स्थानीय कुम्हारों और हस्तशिल्पियों को रोजगार दिया और पारंपरिक कुम्हारी उद्योग को पुनर्जीवित किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
अयोध्या:

रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव आयोजित हुआ, जिसने विश्व पटल पर एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का परचम लहराया. सरयू नदी के 56 घाटों पर 26,17,215 दीये प्रज्ज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बना. इस ऐतिहासिक क्षण को दर्ज करने के लिए ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' की टीम स्वयं अयोध्या में मौजूद थी, जिसने इस रिकॉर्ड की गवाह बनी. इस आयोजन में डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 32,000 वॉलंटियर्स ने अथक परिश्रम से रामनगरी को दीयों की रोशनी से जगमग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

Latest and Breaking News on NDTV

विश्व रिकॉर्ड की चमक

इस बार अयोध्या के दीपोत्सव में दो विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए गए. पहला रिकॉर्ड 26,17,215 दीयों को एक साथ प्रज्ज्वलित करने का था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग, अयोध्या जिला प्रशासन, और डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को गिनीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वहीं दूसरा रिकॉर्ड 2,128 लोगों द्वारा एक साथ सरयू आरती करने का था, जिसके लिए पर्यटन विभाग, अयोध्या जिला प्रशासन, और सरयू आरती समिति को गिनीज प्रमाण पत्र प्रदान किया गया. 

Latest and Breaking News on NDTV

इतने दीये जलाने का क्या अर्थशास्त्र

दीपोत्सव के दौरान जलाए गए 26 लाख से अधिक दीयों ने न केवल एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत आर्थिक और सामाजिक संदेश भी है. रामनगरी का यह आयोजन ‘लोकल फॉर वोकल' की भावना को साकार करता है, जिसमें स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और संस्कृति को खास तवज्जो दी गई. दीपोत्सव के लिए लाखों दीयों की व्यवस्था की गई थी. इन दीयों का निर्माण अयोध्या और आसपास के जिलों के कुम्हारों, हस्तशिल्पियों और स्थानीय उद्यमियों द्वारा किया गया. इससे न सिर्फ हजारों परिवारों को रोजगार मिला और मिट्टी के दीयों की मांग ने पारंपरिक कुम्हारी उद्योग को पुनर्जीवित किया. वहीं तेल, बाती, रंगाई और पैकेजिंग जैसे सहायक उद्योग भी शामिल हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुआयामी लाभ मिला.

Latest and Breaking News on NDTV

वॉलंटियर्स की मेहनत

इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 32,000 वॉलंटियर्स की मेहनत शामिल थी. उन्होंने सरयू नदी के 56 घाटों पर लगभग 28 लाख दीयों की व्यवस्था की, जिनमें से 26 लाख से अधिक दीये प्रज्ज्वलित किए गए. इन दीयों की रोशनी ने अयोध्या को स्वर्णिम आभा से सराबोर कर दिया, जो आस्था और एकता का प्रतीक बनी.

Latest and Breaking News on NDTV

मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम और माता सीता के प्रतीकात्मक स्वरूपों का ‘राज्याभिषेक' कर दीपोत्सव का शुभारंभ किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा, “2017 में जब हमने अयोध्या में दीपोत्सव शुरू किया, तो हमारा उद्देश्य विश्व को यह दिखाना था कि दीप वास्तव में कैसे जलाए जाते हैं. आज ये 26 लाख से अधिक दीये 500 वर्षों के अंधकार पर विश्वास और सत्य की विजय का प्रतीक हैं. ” उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अयोध्या अब विकास और विरासत का अद्भुत संगम बन चुकी है.

Latest and Breaking News on NDTV

सीएम योगी के साथ मंच पर दिखा कौन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव2025 में भाग लेने के लिए अयोध्या में सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पहुंचे. यहां मंच पर सीएम योगी के साथ मंत्री संजय निषाद दिखाई दिए, साथ ही मंच पर कई धर्मगुरु भी नजर आए. इसके अलावा और भी कई गणमान्य लोग मौजूद थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अयोध्या पहुंचे, लेकिन दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

आस्था और सांस्कृतिक गौरव का उत्सव

यह दीपोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बन गया. मुख्यमंत्री ने कहा, “आज उत्तर प्रदेश में एक करोड़ 51 लाख दीप जलाए जा रहे हैं. यह दीपोत्सव इस बात का प्रमाण है कि कोई भी राजनीति आस्था को कैद नहीं कर सकती.” सरयू नदी के तट पर जलते दीयों और सामूहिक आरती की भव्यता ने अयोध्या को विश्व के सामने एक अनुपम छवि प्रदान की. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ayodhya Deepotsav, Deepotsav In Ayodhya, Ayodhya Diwali Celebration
Get App for Better Experience
Install Now