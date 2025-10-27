सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी के मंच से बदला मुस्तफाबाद का नाम, बोले- पहले तो कब्रिस्तान की बाउंड्री में पैसा जाता था

सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के मंच से कहा कि आप याद करिए आज यूपी में हमारी डबल इंजन की सरकार है. हम प्रमुख धर्मस्थलों का पुनरुद्धार कर रहे हैं, नहीं तो पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था. हमने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, अब मुस्तफाबाद का नाम भी बदलकर कबीरधाम किया जाएगा. इससे पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया था. झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया था. मुगलसराय तहसील का नाम भी पंडित दीन दयाल उपाध्याय कर दिया गया था.

अमेठी में भी आठ रेलवे स्टेशनों का नाम बदला जा चुका है. फुरसतगंज स्टेशन का नाम तपेश्वरनाथ धाम किया गया है. कासिमपुर हॉल्ट का नाम जायस सिटी किया गया था. जायस स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम रखा गया है. बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस रखा गया था. मिसरौली का नाम मां कालिकन धाम किया गया था. निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी रखा गया था. अकबरगंज स्टेशन का नाम मां अहोरवा भवानी धाम और वारिसगंज का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान रखा गया है. लखनऊ में बर्लिगटन चौराहा का नाम अशोक सिंघल किया जा चुका है. सिकंदराबाग चौराहे का नामकरण वीरांगना उदादेवी रखा गया है.

सीएम योगी ने कहा, हम सभी धर्मस्थलों के सुंदरीकरण और पुनरुद्धार का काम कर रहे हैं. हमने काशी, मथुरा और अयोध्या ही नहीं, बल्कि मथुरा, वृंदावन, गोकर्ण समेत सभी जन आस्था से जुड़े धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, मैं जब यहां आया तो मैंने पूछा कि इस गांव का नाम क्या था, तो पता चला था कि मुस्तफाबाद. मैंने प्रस्ताव मंगाकरके यहां का नाम बदलने को कहा है. भाइयों और बहनों यही है आत्मीयता का भाव. इन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था और प्रयागराज को इलाहाबाद किया था. हमने इसे बदला है. पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था, हमने इसे बदला है.