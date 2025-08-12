विज्ञापन
बुलंदशहर में हिंदू से ईसाई धर्मांतरण कराने वाली गैंग का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार

बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हिंदू से ईसाई धर्मांतरण गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. इसमें 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक महिला भी है. इसके साथ ही नकदी और बाइबल सहित कई साक्ष्य बरामद किए गए हैं.

बुलंदशहर में हिंदू से ईसाई धर्मांतरण कराने वाली गैंग का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • बुलंदशहर में हिंदुओं को ईसाई बनाने वाले एक धर्म परिवर्तन गैंग के नौ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है
  • गिरफ्तार गैंग गरीब और दलित लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने में संलिप्त पाया गया है
  • पुलिस ने धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग के संबंध में भी जांच और लिंक तलाशने का दावा किया है
बुलंदशहर:

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में धर्म परिवर्तन के एक गैंग को पकड़ा गया है. जानकारी के मुताबिक हिंदू से ईसाई बनाने वाले गैंग के 9 सदस्यों को सिकंदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ईसाई मिशनरी में हिंदुओं को ईसाई बनाने का खेल खेला जा रहा था. 

जानकारी के मुताबिक गरीब और दलितों को प्रलोभन देकर ईसाई बनाया जा रहा था. बता दें कि धर्म परिवर्तन की गैंग के सदस्यों में एक महिला भी शामिल है. सिकंदराबाद पुलिस धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग वाले लिंक की तलाश कर रही है. 

जानकारी के मुताबिक सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव वीरखेड़ा में धर्म परिवर्तन का धंधा चलाया जा रहा था. ईसाई मशीनरी के सदस्यों से बाइबल, नकदी, धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र, 8 मोबाइल फोन, ईसाई प्रेयर, आधार कार्ड, कैश बुक, ट्रस्ट की बैलेंस शीट बरामद की गई है. 

