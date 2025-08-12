बुलंदशहर में हिंदू से ईसाई धर्मांतरण कराने वाली गैंग का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में धर्म परिवर्तन के एक गैंग को पकड़ा गया है. जानकारी के मुताबिक हिंदू से ईसाई बनाने वाले गैंग के 9 सदस्यों को सिकंदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ईसाई मिशनरी में हिंदुओं को ईसाई बनाने का खेल खेला जा रहा था.

जानकारी के मुताबिक गरीब और दलितों को प्रलोभन देकर ईसाई बनाया जा रहा था. बता दें कि धर्म परिवर्तन की गैंग के सदस्यों में एक महिला भी शामिल है. सिकंदराबाद पुलिस धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग वाले लिंक की तलाश कर रही है.

जानकारी के मुताबिक सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव वीरखेड़ा में धर्म परिवर्तन का धंधा चलाया जा रहा था. ईसाई मशीनरी के सदस्यों से बाइबल, नकदी, धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र, 8 मोबाइल फोन, ईसाई प्रेयर, आधार कार्ड, कैश बुक, ट्रस्ट की बैलेंस शीट बरामद की गई है.