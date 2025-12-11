अयोध्या-प्रयागराज हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, रीवा से दर्शन के लिए आ रहे तीन श्रद्धालुओं की मौत

अयोध्या-प्रयागराज हाइवे पर गुरुवार सुबह हुए एक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे का शिकार हुए लोग मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले थे. ये लोग अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे थे. उनकी गाड़ी एक ट्रैक्टर-ट्राला से टकरा गई. इस हादसे में घायल हुए श्रद्धालुओं को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है.

कब और कहां हुआ हादसा

मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या-प्रयागराज हाइवे पर गुरुवार सुबह कल्याण भदरसा गांव के सामने लिटिल फ्लावर स्कूल के पास बोलेरो की ट्रैक्टर-ट्राला से आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्राला मसौधा चीनी मिल में गन्ना उतारकर लौट रहा था. इस दौरान ही यह हादसा हो गया.दोनों गाड़ियों की टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो में सवार 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे.स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को घटना की जानकारी दी. पुलिस टीम ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया.

अयोध्या के जिला अस्पताल में भर्ती हादसे में घायल हुई एक महिला.

मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश

जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने अस्पताल लाए गए तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं आठ घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पूराकलंदर थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि घायलों का समुचित उपचार कराया जा रहा है. इस हादसे की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई. पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में लोगों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की है.उन्होंने अयोध्या के जिलाधिकारी को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं.

