अखिलेश की अयोध्या यात्रा पर ब्रजेश पाठक का तंज, केशव मौर्या बोले-आधिकारिक ऐलान होगा तब सवाल पूछूंगा

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने दीपावली की शुभकामनाओं के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की अयोध्या यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, "मैं दीपावली के शुभ अवसर पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. यह त्योहार देश और दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. यह भारत की सनातन संस्कृति के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है." अखिलेश की अयोध्या यात्रा पर ब्रजेश पाठक ने कहा, "समाजवादी पार्टी के सदस्य भगवान राम लला के मंदिर पर कभी चर्चा नहीं करते थे. सनातन संस्कृति इतनी भव्य और विशाल है कि जो लोग अपने मन और कर्मों में इसके विरोधी हैं, वे भी यह समझते हैं कि अगर उन्हें वोट हासिल करने हैं, तो उन्हें भगवान राम की शरण लेनी होगी."

वहीं, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "अंधकार को प्रकाश में बदलने वाला प्रकाश का त्योहार दीपावली सभी के लिए सुख, समृद्धि और शुभता लाए. मैं राज्य के सभी निवासियों, भारत के लोगों और दुनिया भर में रहने वाले उन सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो इस त्योहार को मनाते हैं."

'इसकी कोई जरूरत नहीं...'

पूर्व सीएम अखिलेश यादव के अयोध्या जाने के सवालों पर कौशांबी में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "समाजवादी पार्टी के आधिकारिक मंच से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, न ही अखिलेश यादव ने खुद इस पर कोई बयान दिया है. अगर पार्टी का कोई उम्मीदवार या सदस्य बयान देता है और मैं उस पर प्रतिक्रिया देता हूं, तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं लगती. या तो वे पार्टी की ओर से आधिकारिक सूचना देंगे या अपने माध्यम से और उस वक्त मेरे कुछ सवाल होंगे, जो मैं उठाऊंगा."

उन्होंने कहा, "वे राम-विरोधी तत्वों के परिवार से हैं और राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करना नहीं जानते. इसलिए, जब वे ऐसे सवाल उठाते हैं, तो वे प्रश्न किसी मुख्यमंत्री, साधुओं, संतों, राम भक्तों या मंदिर निर्माण में शामिल लोगों पर लक्षित नहीं होते, बल्कि वे स्वयं प्रश्नों के घेरे में होते हैं और खुद से ही सवाल कर रहे होते हैं."

(इनपुट- IANS)

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