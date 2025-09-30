विज्ञापन
आगरा: दलित परिवार से मिलने जा रहे सपा सांसद रामजी लाल सुमन 'हाउस अरेस्ट', पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक

Agra News: आगरा में दलित परिवार से मिलने जा रहे सपा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया. इस दौरान पुलिस और नेताओं के बीच तीखी बहस हुई. पढ़ें लक्ष्मीकांत शर्मा की रिपोर्ट

आगरा में सपा सांसद को हाउस अरेस्ट कर पुलिस ने क्यों लगाई बैरिकेडिंग?

UP News: उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी (सपा) और पुलिस आमने-सामने आ गए हैं. सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन (Ramji Lal Suman) को उनके घर पर ही हाउस अरेस्ट (House Arrest) कर लिया गया. सांसद एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आगरा के गिजोली गांव (Gijoli Village) जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया. इस दौरान, सांसद और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी हुई.

क्या है पूरा मामला?

सपा सांसद रामजी लाल सुमन, सपा के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे. यह प्रतिनिधिमंडल आगरा के गिजोली गांव में हाल ही में हुए दो पक्षों के बवाल के बाद पीड़ित दलित परिवार से मिलने जाना चाहता था. हालांकि पुलिस ने सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर बड़ी संख्या में बल तैनात कर दिया और बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया. सांसद को उनके घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, जिसके कारण उन्होंने और उनके साथियों ने घर के बाहर ही धरने पर बैठना शुरू कर दिया. सांसद रामजी लाल सुमन के साथ इटावा के सांसद जितेंद्र दोहरे और एटा के सांसद देवेश शाक्य सहित कई सपा पदाधिकारी मौजूद थे.

धारा 163 का हवाला 

पुलिस ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन को रोकने के लिए धारा 163 का हवाला देते हुए एक नोटिस भी दिया है. पुलिस अधिकारियों ने सपा नेताओं को बताया कि गिजोली गांव में दोनों पक्षों के बीच राज़ीनामा हो चुका है और अब स्थिति शांत है. पुलिस का तर्क है कि राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल के वहाँ जाने से माहौल दोबारा बिगड़ सकता है, इसीलिए उन्हें रोका जा रहा है. पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज सपा नेताओं और पुलिसकर्मियों के बीच काफी देर तक नोकझोंक और बहस होती रही. वीडियो फुटेज में धक्का-मुक्की की स्थिति भी दिखाई दे रही है.

धरने पर बैठे सांसद

सपा सांसद रामजी लाल सुमन और अन्य नेता धरने पर बैठकर पुलिस कार्रवाई का विरोध करते रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को दलितों और पीड़ितों से मिलने से रोककर लोकतंत्र की हत्या कर रही है. फिलहाल, सांसद के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है. पुलिस का कहना है कि यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है.

