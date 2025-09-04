क्या जान इतनी सस्ती है! पेट्रोल पंप पर बेटे का इंतजार कर रही मां पर चढ़ा दी कार, डरा देने वाला वीडियो

उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दिल दहलादेने वाली घटना सामने आई है. पेट्रोल पंप पर बैठी एक महिला को कार ने बेरहमी से कुचल (UP Car Crushed Women) दिया. इस घटना का वीडियो डरा देने वाला है. महिला का बेटा पंप पर अपनी बाइक में पेट्रोल पड़वाने गया था. बेटा पेट्रोल भरवा रहा था इसी दौरान महिला जमीन पर बैठकर उसका इंतजार कर रही है. महिला के पीछे ही एक कार खड़ी थी. अचानक से ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी. उसने सामने बैठी महिला को देखा तक नहीं और उसे बुरी तरह से रौंद दिया.

ये भी पढ़ें-इंटीरियर डिजाइन नव्या कैसे बनी ड्रग्स क्वीन, पार्टियों में नशा और विदेशों में अय्याशी, दिल्ली से PAK तक नेटवर्क

महिला एकदम से कार के नीचे आ गई. उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कार उसे इतनी बुरी तरह से रौंद देगी. इस दर्दनाक हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. मृतक महिला का नाम मुन्नी देवी है. उनकी उम्र 60 साल थी. पुलिस ने पेट्रोल पंप के सीसीटीवी को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है. यह घटना थाना जगदीशपुरा, मारुति एस्टेट चौराहा स्थित पेट्रोल पंप की है.

इस घटना को देखकर ऐसा लग रहा है कि जान की जैसे कोई कीमत ही नहीं रह गई है. कार में सवार शख्स को सामने बैठी महिला दिखी कैसे नहीं. उसने इतनी बेरहमी से महिला पर कार चढ़ा दी. बुजुर्ग महिला पूरी तरह से कार के नीचे आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

रौंदने की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी?

कार चढ़ाने की ये कोई पहली घटना नहीं है. पहले भी ऐसे कई मामले देश के अलग-अलग राज्यों से सामने आ चुके हैं जहां कार ने किसी को सड़क पर मीटरों घसीट दिया. ऐसे मामलों पर लगाम कसना बहुत जरूरी है, ताकि जानें जाने से बचाई जा सकें. किसी भी इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं होती कि कार में बैठा शख्स उसे एक पल में रौंद डाले.