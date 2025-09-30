बिहार में टीचर ने 12वीं की स्टूडेंट से रचाई शादी, लड़की ने वीडियो वायरल कर 'सिपाही पति' के लिए मांगी सुरक्षा

Bihar News: बिहार के जमुई (Jumai) जिले में टीचर-स्टूडेंट का लव अफेयर (Teacher-Student Love Affair) खूब चर्चा में है. कोचिंग में पढ़ने के दौरान एक लड़की को अपने टीचर से प्यार हो गया और बात यहां तक पहुंची कि दोनों ने शादी (Marriage) ही कर ली. शादी के बाद दोनों को घरवालों से डर लगा, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके पुलिस (Jumai Police) से मदद मांगी है. यह मामला जमुई के छठू धनामा पंचायत का है. इंटर की पढ़ाई करने वाली छात्रा सिंधु कुमारी (Sindhu Kumari) ने अपने टीचर प्रभाकर महतो (Prabhakar Mahato) से शादी की है.

बिहार पुलिस में हैं प्रभाकर महतो

टीचर प्रभाकर महतो लखीसराय जिले के रहने वाले हैं और सबसे ख़ास बात यह है कि वह 6 महीने पहले ही बिहार पुलिस में भर्ती हुए हैं. वहीं, सिंधु जमुई टाउन की रहने वाली हैं और इंटर की पढ़ाई के साथ-साथ सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही थीं. इसी दौरान कोचिंग में दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया.

परिवार ने नहीं माना, तो भागकर की शादी

मामला तब बिगड़ा जब सिंधु के परिवार को इस रिश्ते की खबर लगी. सूत्रों का कहना है कि सिंधु के घरवाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे और वे उसकी शादी कहीं और तय कर रहे थे. जब दोनों को लगा कि अब घरवाले नहीं मानेंगे, तो उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया. बीते शुक्रवार को दोनों घर से निकले और एक मंदिर में जाकर चुपचाप शादी कर ली.

वीडियो में बोली लड़की, 'पति को परेशान मत करो'

शादी के बाद, दोनों को अपने घरवालों से डर लगने लगा कि वे प्रभाकर या उसके परिवार को परेशान करेंगे. इसलिए सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया. वीडियो में सिंधु कुमारी ने साफ-साफ कहा कि वह 18 साल से ऊपर (बालिग) है और उसने अपनी मर्जी से प्रभाकर से शादी की है. उसने कहा कि प्रभाकर ने उसे भगाया नहीं है. सिंधु ने पुलिस और समाज से हाथ जोड़कर अपील की कि बेवजह उसके पति प्रभाकर और उनके परिवार को परेशान न किया जाए.

टीचर प्रभाकर ने भी वीडियो में कहा कि वह सिंधु से सच्चा प्यार करते हैं और वे जिंदगी भर साथ रहेंगे. उन्होंने भी अपनी और अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगाई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

वीडियो सामने आते ही जमुई टाउन थाना की पुलिस हरकत में आ गई है. थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि मामला गंभीर है और इसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है. पुलिस दोनों पक्षों के परिवारों और जोड़े से बात करेगी, ताकि यह पता चल सके कि कहीं कोई दबाव तो नहीं है. पुलिस की जांच के बाद ही इस मामले की कानूनी स्थिति साफ हो पाएगी.

ये भी पढ़ें:- 'तुम गर्भपात करा लो..', चाकू दिखाकर ब्वाॅयफ्रेंड ने बनाया दबाव, 16 साल की प्रेमिका ने सोते समय रेता गला