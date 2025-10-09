आगरा में मिर्ची गैंग का हमला, सर्राफा दंपति से लाखों के आभूषण लूटे

आगरा में मिर्ची गैंग ने एक दंपति को निशाना बनाया और लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए. मिर्ची गैंग ने स्कूटी सवार दंपति का बाइक से पीछा किया और मौका पाकर आंखों में मिर्च पाउडर झोंक कर आभूषण के बैग को लेकर फरार हो गया. सर्राफा दंपति के साथ हुई लूट की घटना के बाद से परिवार दहशत में है. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी.

आगरा के थाना डोंकी क्षेत्र में मिर्ची गैंग ने लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए. थाना डोंकी क्षेत्र के गांव होता निवासी संजय की कबीश कस्बे में सर्राफा की दुकान है. पीड़ित संजय अपनी पत्नी के साथ बुधवार शाम को दुकान से घर जा रहे थे. तभी संजय की स्कूटी के पीछे बाइक सवार बदमाश ने पीछा किया.

एक सीसीटीवी वीडियो में बाइक सवार बदमाश स्कूटी का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बाइक सवार बदमाशों ने सुनसान जगह पहुंचते ही दंपति को घेर लिया और आंखों में मिर्ची पाउडर डाल कर बेग लूट लिया जिसमें सोने चांदी के आभूषण थे. घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए. फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई. जानकारी के अनुसार पुलिस की कई टीम बदमाशों की तलाश में लगाई गई है. यह घटना 8 अक्टूबर शाम करीब साढ़े सात बजे की है.

मिर्ची गैंग निशाना बने सर्राफा दंपति ने बताया है कि जब वह स्कूटी से दुकान से घर जा रहे थे तभी से बाइक पीछा कर रही थी. रास्ते में एक बाइक हमारी स्कूटी के सामने आ गई, जब हमने पीछे मुड़ना चाहा तो दूसरी बाइक ने पीछे से घेर लिया और हथियार निकाल लिए. हमारी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया और स्कूटी को भी गिरा दिया. दो बाइक पर चार बदमाश थे जो बैग लेकर भाग गए. बैग में चांदी, सोने के आभूषण के साथ साथ नगदी भी थी. करीब 8 से 9 लाख रुपए का पूरा सामान था.